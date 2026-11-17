दिल्ली की जहरीली हवा अब अदालतों में होने वाली सुनवाई और गवाही के तरीके को भी प्रभावित करने लगी है. सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और बुजुर्गों की सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने ब्रिटेन और अमेरिका में रहने वाले दो बुजुर्गों को एक लंबित प्रोबेट केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की इजाजत दे दी है. इससे दोनों बुजुर्गों को गवाही के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भारत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बुजुर्गों की उम्र और सेहत को माना अहम आधार

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने कहा कि दोनों आवेदक वरिष्ठ नागरिक हैं और विदेश में रहते हैं. उनकी उम्र, लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की परेशानी और दिल्ली में सर्दियों के दौरान रहने वाले प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराना उचित है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी परिस्थितियां गवाही दर्ज करने का तरीका तय करते समय ध्यान देने योग्य हैं.

फरवरी-मार्च 2027 तक टल सकती थी गवाही

दोनों बुजुर्गों ने कोर्ट को बताया था कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच होनी थी.इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर प्रदूषण काफी गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है. उनका कहना था कि वे दिल्ली के मौसम और प्रदूषण के आदी नहीं हैं.

ऐसे में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि वे फरवरी या मार्च 2027 में भारत आने की योजना बना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होने से उनकी गवाही तब तक टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दूसरे पक्ष ने उठाए गवाही की निष्पक्षता पर सवाल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने की मांग का दूसरे पक्ष ने विरोध किया. उसका कहना था कि दूर बैठकर गवाही देने के दौरान गवाहों को कोई दूसरा व्यक्ति जवाब बता सकता है या उन्हें प्रभावित कर सकता है.

इसके अलावा कोर्ट के दस्तावेजों की उपलब्धता, गवाही के दौरान जरूरी कागजात दिखाने, बयानों पर हस्ताक्षर कराने और अलग-अलग देशों के समय के हिसाब से सुनवाई कराने जैसी व्यावहारिक दिक्कतें भी उठाई गई. दूसरे पक्ष ने आशंका जताई कि इससे मामले की सुनवाई में और देरी हो सकती है.

कोर्ट बोला गवाहों को कोई सिखा नहीं सकेगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स, 2025 में गवाही की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं.इन नियमों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि गवाही देने वाले व्यक्ति को कोई दूसरा शख्स जवाब न सिखाए, न उस पर दबाव बनाए और न ही उसे किसी तरह प्रभावित करे.

कोर्ट ने कहा कि गवाही के दौरान दोनों बुजुर्गों को पूरे समय कैमरे पर दिखाई देना होगा. संबंधित स्थान पर नियुक्त कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करेगा कि गवाही स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो. जरूरत पड़ने पर जिरह के दौरान संबंधित दस्तावेज भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत गवाहों को दिखाए जा सकेंगे.

लंदन और न्यूयॉर्क में बनाए जाएंगे गवाही के केंद्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों बुजुर्गों की सुविधा के लिए अलग-अलग स्थान तय किए हैं. ब्रिटेन में रहने वाले आवेदक की गवाही के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को रिमोट पॉइंट बनाया गया है. जबकि अमेरिका में रहने वाले आवेदक की गवाही न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देने होंगे एक लाख रुपये

दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीकी व्यवस्था और आईटी अधिकारी की सेवाओं के लिए दोनों बुजुर्गों को कुल एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. यह रकम दोनों आवेदकों को बराबर-बराबर देनी होगी.

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