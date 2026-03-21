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दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2022 में दर्ज एक आतंकी मामले में आरोपी हैरिस निसार लंगू और जमीन आदिल भट को जमानत दे दी है. यह मामला जांच एजेंसी NIA द्वारा दर्ज किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कुछ सख्त शर्तों के साथ राहत दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार देने के बाद रिहा किए जाएंगे.

कोर्ट ने आरोपियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी व्हाट्सऐप या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहेंगे, जहां देश विरोधी सामग्री साझा या प्रसारित की जाती है. साथ ही वे खुद भी किसी भी तरह की एंटी-नेशनल सामग्री पोस्ट, शेयर या प्रसारित नहीं करेंगे. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के सामने लिखित अंडरटेकिंग देंगे.

पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना होगा जरूरी

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों आरोपी अपने इलाके के थाने के SHO के सामने समय-समय पर हाजिरी देंगे. इसके अलावा वे बिना 7 दिन पहले जांच अधिकारी को लिखित सूचना दिए अपना पता या मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे. अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि इसी मामले में कुछ अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इनमें मोहम्मद मनन डार, मतीन अहमद भट और रऊफ अहमद भट शामिल हैं. वहीं एक अन्य आरोपी आदिल अहमद वार्ड को अदालत ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था.

क्या हैं आरोप?

जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए आतंकवाद से जुड़ी सामग्री और संदेश फैलाकर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे. हालांकि अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सीधा आरोप नहीं है कि इन दोनों आरोपियों ने खुद वह ग्रुप बनाया था या उसमें आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी.

एफआईआर में बड़े आतंकी नेटवर्क की जांच

एफआईआर के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से संचालित हैंडलर्स और आईएसआई के नेटवर्क के जरिए देश में आतंकी साजिश रची जा रही थी. इसमें कई प्रतिबंधित संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम भी सामने आए हैं. फिलहाल हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है. जबकि मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी.