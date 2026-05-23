पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली HC से बड़ी राहत, एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल का रास्ता साफ

महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई से होने वाले एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि कानून यह सुनिश्चित करेगा कि मातृत्व विनेश फोगाट जैसी महिला पहलवानों के बहिष्कार का आधार न बने.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक महिला पहलवान की गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि की यात्रा असाधारण शारीरिक चुनौतियों से भरी होती है, जिसकी गंभीरता को संस्थागत खेल ढांचे के भीतर अक्सर पर्याप्त मान्यता नहीं दी जाती.

'मातृत्व विनेश फोगाट जैसी महिला एथलीटों के बहिष्कार नहीं बन सकता'

कोर्ट ने कहा कि विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की बहिष्कारकारी चयन नीति को केवल इसलिए पूरा नहीं कर पाईं क्योंकि वह मातृत्व अवकाश पर थीं, और मातृत्व विनेश फोगाट जैसी महिला एथलीटों के बहिष्कार या हाशियाकरण का कारण नहीं बन सकता.

'भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्रवाई द्वेषपूर्ण'

दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI द्वारा विनेश फोगाट को जारी किए गए निंदनीय कारण बताओ नोटिस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और WFI की इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया. हाईकोर्ट ने शब्दों के चयन पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि इससे डब्ल्यूएफआई की ओर से दुर्भावना स्पष्ट होती है.