जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. रशीद पर टेरर फंडिग के गंभीर आरोप हैं और वो साल 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. कोर्ट ने एक हफ्ते की जमानत उन्हें अपने बीमार पिता से मिलने और उनकी देखभाल के लिए दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रशीद इस दौरान अपने पिता के साथ अस्पताल या घर में रह सकते हैं. हालांकि, इस जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी रखी गई हैं.

रशीद ने इससे पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ये याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई थी. उन्होंने मानवीयता के आधार पर पिता से मिलने की अनुमति दी जाए जििसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कुछ शर्तों के साथ जमानत को मंजूरर किया.

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किन शर्तों पर मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि रशीद 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि का श्योरिटी बॉन्ड देंगे. उनके साथ हर समय दो पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे. वह सिर्फ उसी स्थान पर रहेंगे जहां उनके पिता होंगे, चाहे वह घर हो या अस्पताल. उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे, जो हमेशा चालू रहेगा. किसी गवाह से संपर्क या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. करीबी परिवार के लोगों के अलावा किसी और से मिलने की अनुमति नहीं होगी. इस पूरी व्यवस्था का खर्च राष्ट्रीय जांच एजेंसी उठाएगी. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिली है.

कौन हैं इंजीनियर रशीद

इंजीनियर रशीद का असली नाम शेख अब्दुल रशीद है.वह कश्मीर के एक चर्चित नेता हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर सांसद बने थे.... राजनीति में आने से पहले वह सरकारी विभाग में इंजीनियर के तौर पर काम कर चुके हैं. रशीद को साल 2017 के टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.. वह 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. हालांकि, उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है.

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