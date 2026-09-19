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दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए जज मिले हैं. राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में CJI सूर्यकांत से परामर्श के बाद नियुक्ति को मंजूरी दी. इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 19 Sep 2026 11:26 AM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश मिले हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से परामर्श के बाद सभी की नियुक्तियों को मंजूरी दी. दिल्ली के अलावा झारखंड और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को क्रमशः 3 और 1 नए जज मिले हैं.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा-  भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की है.

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दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों में  निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है.

वहीं अतिरिक्त जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों में संजय शर्मा- प्रथम, भरत पाराशर ,डॉ. अदिति चौधरी , दिनेश भट्ट , अरुण भारद्वाज के नाम की मंजूरी मिली है.

जम्मू-कश्मीर, झारखंड हाईकोर्ट को भी मिले जज

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारी यश पॉल बोर्नी को जज नियुक्त किया गया. झारखंड हाई कोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों के तौर पर मनोज प्रसाद ,अखिल कुमार ,राम शर्मा के नाम की मंजूरी मिली है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 19 Sep 2026 11:15 AM (IST)
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