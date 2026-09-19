दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए जज मिले हैं. राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में CJI सूर्यकांत से परामर्श के बाद नियुक्ति को मंजूरी दी. इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश मिले हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से परामर्श के बाद सभी की नियुक्तियों को मंजूरी दी. दिल्ली के अलावा झारखंड और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय को क्रमशः 3 और 1 नए जज मिले हैं.
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की है.
दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है.
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, after consultation with Chief Justice of India, the President is pleased to appoint the following Judicial Officers as Judges/Additional Judges in the High Courts: - pic.twitter.com/XD8sf9HVd2— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 19, 2026
वहीं अतिरिक्त जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों में संजय शर्मा- प्रथम, भरत पाराशर ,डॉ. अदिति चौधरी , दिनेश भट्ट , अरुण भारद्वाज के नाम की मंजूरी मिली है.
जम्मू-कश्मीर, झारखंड हाईकोर्ट को भी मिले जज
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में न्यायिक अधिकारी यश पॉल बोर्नी को जज नियुक्त किया गया. झारखंड हाई कोर्ट में जज के तौर पर न्यायिक अधिकारियों के तौर पर मनोज प्रसाद ,अखिल कुमार ,राम शर्मा के नाम की मंजूरी मिली है.