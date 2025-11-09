हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRगैंगरेप के दोषी को बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मिली इजाजत, दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई

गैंगरेप के दोषी को बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मिली इजाजत, दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई

Delhi High Court Parole: दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगरेप के दोषी तसलीम को उसकी बहन की मृत्यु के बाद चार सप्ताह की पैरोल दी. पहले उसे एक दिन की पैरोल मिली थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने रविवार को एक स्पेशल सुनवाई करते हुए गैंगरेप के दोषी तसलीम को चार हफ्ते की पैरोल देने का आदेश दिया. दोषी तसलीम की 60 वर्षीय बहन का आज सुबह निधन हो गया था. 

तसलीम की पैरोल अर्जी रविवार (9 नवंबर) को जस्टिस नरूला की कोर्ट मास्टर को दी गई. इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे जस्टिस नरूला ने वर्चुअल मोड से कोर्ट की विशेष सुनवाई की. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दी थी दोषी को एक दिन पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने तसलीम की तुरंत रिहाई का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी के तसलीम की बहन को पोस्ट-टीबी फेफड़ों की गंभीर समस्या थी और वह लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी पर थीं. उन्हें 6 नवंबर को ICU में भर्ती कराया गया था. इससे पहले, 7 नवंबर को कोर्ट ने तसलीम को एक दिन की कस्टडी पैरोल दी थी ताकि वह अगले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार बहन से मिल सके. 

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकालीन रिहाई दिए जाने के बावजूद वह अपनी 60 वर्षीय बहन से केवल 15 मिनट ही मिल सका. करीब 3 बजे उसे दोबारा उसकी बैरक में लौटा दिया गया. हालांकि रविवार सुबह 8 बजे उसकी बहन की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उसकी 81 वर्षीय मां अब अकेली रह गई हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र व्यक्ति वही बहन थी.

दोषी तसलीम को साल 1999 में कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा 

दरअसल तसलीम को साल 1997 में एक महिला से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 1999 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उसकी अपीलें 2015 में हाई कोर्ट और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं. हालाकि इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सज़ा समीक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई थी और कहा था कि मामलों को लापरवाहीपूर्ण तरीके से निपटाया जा रहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और जेल महानिदेशक को 24 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
राजस्थान
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
ट्रेंडिंग
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget