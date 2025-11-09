दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला ने रविवार को एक स्पेशल सुनवाई करते हुए गैंगरेप के दोषी तसलीम को चार हफ्ते की पैरोल देने का आदेश दिया. दोषी तसलीम की 60 वर्षीय बहन का आज सुबह निधन हो गया था.

तसलीम की पैरोल अर्जी रविवार (9 नवंबर) को जस्टिस नरूला की कोर्ट मास्टर को दी गई. इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे जस्टिस नरूला ने वर्चुअल मोड से कोर्ट की विशेष सुनवाई की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले दी थी दोषी को एक दिन पैरोल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने तसलीम की तुरंत रिहाई का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी के तसलीम की बहन को पोस्ट-टीबी फेफड़ों की गंभीर समस्या थी और वह लंबे समय से ऑक्सीजन थेरेपी पर थीं. उन्हें 6 नवंबर को ICU में भर्ती कराया गया था. इससे पहले, 7 नवंबर को कोर्ट ने तसलीम को एक दिन की कस्टडी पैरोल दी थी ताकि वह अगले दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी बीमार बहन से मिल सके.

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकालीन रिहाई दिए जाने के बावजूद वह अपनी 60 वर्षीय बहन से केवल 15 मिनट ही मिल सका. करीब 3 बजे उसे दोबारा उसकी बैरक में लौटा दिया गया. हालांकि रविवार सुबह 8 बजे उसकी बहन की हार्ट अटैक से मौत हो गई. उसकी 81 वर्षीय मां अब अकेली रह गई हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र व्यक्ति वही बहन थी.

दोषी तसलीम को साल 1999 में कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

दरअसल तसलीम को साल 1997 में एक महिला से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 1999 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उसकी अपीलें 2015 में हाई कोर्ट और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं. हालाकि इसी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 8 अक्टूबर को सज़ा समीक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई थी और कहा था कि मामलों को लापरवाहीपूर्ण तरीके से निपटाया जा रहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और जेल महानिदेशक को 24 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.