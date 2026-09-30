DUSU चुनाव नतीजे के खिलाफ NSUI उम्मीदवार की याचिका खारिज, जांच के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा की DUSU 2026-27 प्रेसिडेंशियल चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. हाईकोर्ट ने NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को छूट दी है कि वो अपनी शिकायत विश्वविद्यालय की कमेटी के सामने रख सकते हैं.

विजय मीणा ने अपनी याचिका में चुनाव में गड़बड़ी, यूनिवर्सिटी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और वोटर टर्नआउट में अंतर का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की थी.

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यूनिवर्सिटी प्रशासन को जांच के निर्देश

विजय मीणा की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने इस याचिका पर सीधे विचार करने से मना करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे विजय मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करें और तय समय सीमा के भीतर इस पर अपना फैसला लें.

क्या थे आरोप ?

विजय मीणा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि DUSU चुनाव में बोगस और जबरन वोटिंग के साथ-साथ कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने फिर वोटों की गिनती और पोलिंग बूथों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी.

यहां बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 19 सितंबर को घोषित नतीजों में ABVP के उम्मीदवार यश डबास को 24, 576 वोट मिले थे, जबकि NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को 22, 523 वोट प्राप्त हुए थे. जिसके बाद मीणा ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे,और उन्होंने इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही थी.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब विजय शंकर मीणा यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले से संतुष्ट होते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी. जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं उससे नहीं लगता कि वे संतुष्ट होंगे. इस चुनाव में प्रमुख चारों पदों पर NSUI को हार का सामना करना पड़ता है.

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