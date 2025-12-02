दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दुबई स्थित भारतीय दूतावास को एक 25 वर्षीय भारतीय युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह युवती एक विदेशी नागरिक द्वारा दुबई में कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास तुरंत कदम उठाएं और युवती की स्थिति की पुष्टि कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. कोर्ट ने अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

तमिलनाडु के पीड़ित परिवार ने दाखिल की है याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट में तमिलनाडु के रहने वाले वी. थिरुनावुक्करासु ने यह याचिका कोर्ट में दायर किया. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी चेन्नई के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी, जहां एक विदेशी मरीज से उसकी जान-पहचान हुई. उसी व्यक्ति ने उसे दुबई में मेडिकल असिस्टेंस का एक साल का काम देने का वादा किया था. बेहतर वेतन का लालच देखकर युवती जनवरी 2023 में दुबई चली गई.

बेटी के साथ की जाती है मारपीट- पीड़ित परिवार

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि कुछ महीनों बाद बेटी से बातचीत कम होने लगी और धीरे-धीरे वह भारत लौटने में असमर्थ हो गई. आरोप है कि उस विदेशी व्यक्ति ने युवती का पासपोर्ट और वीजा छीन लिया और उसे दो साल से भारत नहीं आने दिया. पीड़ित पिता ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर में बेटी ने रोते हुए फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट हो रही है और उसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. उन्होंने अदालत को कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें युवती घायल दिखाई दे रही थी.

दुबई के भारतीय दूतावास से मांगी थी मदद

दिल्ली हाई कोर्ट में पीडित के पिता ने कहा कि नवंबर में दुबई के भारतीय वाणिज्य दूतावास को लिखित शिकायत देकर मदद मांगी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होते देख उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है.