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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'कोर्ट को इसमें मत घसीटें', छात्रों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता मामले में नहीं होगी तत्काल सुनवाई

'कोर्ट को इसमें मत घसीटें', छात्रों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता मामले में नहीं होगी तत्काल सुनवाई

Delhi Protest: दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अदालत को बीच में न लाया जाए. कोर्ट को मिली याचिका में कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 'अत्यधिक बल' का इस्तेमाल किया गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Jul 2026 02:25 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो’ मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ के मामले में दायर याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘अदालत को इन सब मामलों में नहीं घसीटें.’’

बेंच ने कहा कि मामले को बुधवार (22 जुलाई) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिकाकर्ता ने मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए बेंच के सामने याचिका का उल्लेख किया और कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर ‘बहुत अधिक बल’ का इस्तेमाल किया.

संसद मार्च के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग

दरअसल, नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ने ‘संसद चलो’ मार्च का आह्वान किया था. सोमवार (20 जुलाई) की सुबह से ही हजारों छात्र, नौकरीपेशा लोग, माता-पिता और बच्चे जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे. सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए बहुत अधिक बल का इस्तेमाल किया गया. कई लोगों के सिर फटे और हाथ-पैर भी टूटे. 

दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से किया इनकार

अभिजीत दीपके का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ धक्का-मुक्की की गई. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने गीतांजलि आंग्मो से दुर्व्यवहार की बात से इनकार कर दिया है और इस तरह की रिपोर्ट को ‘पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला’ बताया है.

मालूम हो, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि संसद की ओर मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों में से कोई भी न ही कुछ गलत करेगा न ही किसी और के साथ गलत होने देगा. मार्च के दौरान छात्रों के हाथ में फूल और किताबें देखी गई थीं. वहीं, मार्च से पहले आस-पास के कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए थे. प्रदर्शनकारियों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था. पुलिस के रोकने के बावजूद छात्र मेट्रो स्टेशन के गेट फांदते देखे गए थे. वहीं, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनके जरिए दावा किया गया कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान यूनिफॉर्म में तो थे लेकिन कई के नेम टैग्स गायब थे. वहीं, प्रोटेस्टर्स के बीच में सिविल ड्रेस पहने भी लोग मौजूद थे जो असल में प्रदर्शनकारी नहीं थे और हिंसक बर्ताव कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली प्रोटेस्ट में सादी वर्दी में कौन लोग थे? अब हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने साफ की तस्वीर!

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 21 Jul 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest CJP DelhI High Court DELHI NEWS
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