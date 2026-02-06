दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिगों को शादी के लिए परिवार की मंजूरी जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि बालिग लड़का-लड़की को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने के लिए समाज या परिवार की मंजूरी की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग अपनी सहमति से शादी करते हैं, तो उनके फैसले का सम्मान होना चाहिए और कोई भी चाहे समाज, परिवार या राज्य उनके निजी फैसले में दखल नहीं दे सकता.

दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि शादी करना व्यक्ति की आजादी और निजी पसंद का हिस्सा है. यह अधिकार न केवल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मान्यता प्राप्त है, बल्कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भी सुरक्षित है, जो हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है. कोर्ट ने दोहराया कि खास तौर पर शादी जैसे मामलों में बालिग लोगों को अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है.

पीड़ितों ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा उन्हें मिल रही है धमकी

दिल्ली हाईकोर्ट में एक विवाहित जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों बालिगों ने जुलाई 2025 में आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी और बाद में विवाह का पंजीकरण भी कराया. जोड़े ने अदालत को बताया कि लड़की के पिता इस शादी के खिलाफ हैं और उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा की जरूरत है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने महिला के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर (FIR) से जुड़ी कार्रवाई को चुनौती देने की मांग वापस ले ली. इसके बाद कोर्ट ने जोड़े को जरूरी पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया और कहा कि दोनों बालिग हैं तथा अपनी मर्जी से शादी करने का उन्हें पूरा अधिकार है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ितों को दिया सुरक्षा का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को भी खास तौर पर लड़की के पिता को जोड़े की जिंदगी और आजादी को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती. साथ ही आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर दंपती सीधे संबंधित थाना प्रभारी या बीट पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और अगर वे अपना निवास बदलते हैं तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि सुरक्षा जारी रह सके.