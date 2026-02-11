दिल्ली: 36 साल बाद न्याय! दहेज प्रताड़ना मामले में पति और ननद दोषी करार, मिली 10 साल की सजा 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 36 साल पुराने दहेज मौत मामले में फैसला सुनाते हुए पति और ननद को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया. अदालत ने कहा कि मरते समय इंसान जो आखिरी बात कहता है समें सच होता है और इसलिए मृतका की आखिरी चिट्ठी पर भरोसा किया जाना चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि दहेज की मांग और तानों से नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी नरक बन जाती है. अक्सर लड़की के माता-पिता रिश्ते बचाने के लिए चुप रहते हैं और समाज में बदनामी के डर से मामला घर की चार दीवारों के अंदर ही दबा रहता है. जब हालात बेकाबू हो जाते हैं. तभी परिवार शिकायत करने की सोचता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पड़ोसी सब कुछ नहीं जान पाते क्योंकि ज्यादातर उत्पीड़न घर के अंदर होता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जांच पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को ठीक से नहीं परखा और मरने से पहले लिखी गई चिट्ठी को गंभीरता से नहीं देखा. मृतका की सहेली और पिता ने उसकी लिखावट की पहचान की और यह साफ हुआ कि आखिरी नोट उसी ने लिखा था. किसी और ने नहीं. कोर्ट ने पाया कि शादी के बाद से ही उसे कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जाते थे और लगातार मानसिक दबाव डाला जाता था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लगातार ताने और अपमान किसी भी व्यक्ति की मानसिक सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और इंसान को आत्महत्या जैसे कदम तक धकेल सकते हैं. कोर्ट के मुताबिक दहेज की मांग और मृतका की मौत के बीच सीधा संबंध है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पति और ननद को दोषी ठहराया और दोनों को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई. यह मामला 1990 का है जब शादी के कुछ ही महीनों बाद महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी.