अधिकारियों के लापरवाह रवैये से छात्रों के सपने चकनाचूर, HC की तल्ख टिप्पणी

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में PG की इमारत गिरने से जान गंवाने वाले युवा छात्रों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि छोटे शहरों से पढ़ाई और करियर बनाने के सपने लेकर दिल्ली आए इन छात्रों की उम्मीदें और सपने अधिकारियों के लापरवाह और आपराधिक रवैये से चकनाचूर हो गए.

एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे महज कोई सामान्य हादसा नहीं माना जा सकता. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि मीडिया रिपोर्ट को पूरा पढ़ें, जिसमें हादसे में जान गंवाने वाले पांच युवा छात्रों के बारे में जानकारी दी गई है.

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन, फिर भी क्यों उठ रहे सवाल?

चीफ जस्टिस ने कहा कि हर व्यक्ति को यह रिपोर्ट पढ़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि ये छात्र छोटे शहरों से बहुत उम्मीद और सपने लेकर राजधानी आए थे। उनका मकसद उच्च शिक्षा हासिल करना और अपना करियर बनाना था, लेकिन जो हुआ उसने उनके सारे सपने खत्म कर दिए.

हॉस्टल की समस्या आज की नहीं- HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हॉस्टल की समस्या कोई नई बात नहीं है. छात्र पिछले 20 से 25 साल से उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उन्हें रहने के लिए उचित जगह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अधिकारियों को लंबे समय से शहर में हॉस्टल की समस्या का पता है तो इस दिशा में पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए.

MCD से ऑनलाइन हॉस्टल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी आकर्षक दानवीर राठी की ओर से दाखिल नई PIL की सुनवाई के दौरान आई. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका में MCD को दिल्ली में उपलब्ध हॉस्टल की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों को हॉस्टल की उपलब्धता और रहने से जुड़ी जरूरी जानकारी एक जगह मिल सकेगी. इससे दिल्ली आने वाले छात्रों को सुरक्षित और उचित आवास तलाशने में मदद मिल सकती है.

जमीन और सुविधाएं चिन्हित की गईं- सरकार

केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जमीन और इमारतों को मैप और चिन्हित किया गया है. इनमें पानी, वाई-फाई और बिजली जैसी सुविधाओं की उपलब्धता भी देखी गई है. इस पर चीफ जस्टिस ने हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए.

25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने इस नई जनहित याचिका को इसी मुद्दे से जुड़ी अन्य जनहित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. इन सभी मामलों पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी. सत्य निकेतन PG हादसे के बाद हाईकोर्ट पहले ही अधिकारियों को छात्रों की जान बचाने के लिए अपने प्रयास दोगुने करने का निर्देश दे चुका है.

कोर्ट ने MCD को इस मामले को अपने सबसे वरिष्ठ कार्यकारी स्तर पर उठाने को कहा था. कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिस इमारत में हादसा हुआ, उसका निर्माण वैध अनुमति के तहत हुआ था या नहीं. अगर जांच में निर्माण के लिए जरूरी अनुमति नहीं होने की बात सामने आती है तो कोर्ट ने MCD से जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने को कहा था.

सत्य निकेतन में भरभरा कर गिरी थी इमारत

बता दें कि साउथ कैंपस के पास लड़कों के PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारत करीब डेढ़ बजे भरभरा कर गिर गई थी. उस समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था. स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि बेसमेंट में पानी भरा हुआ था जिससे इमारत की मजबूती प्रभावित हुई हो सकती है.

हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाने में मामला दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई है.

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