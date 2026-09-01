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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली SIR: बेघर लोग न डरें, वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, HC का अहम आदेश

दिल्ली SIR: बेघर लोग न डरें, वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, HC का अहम आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि बेघर लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर होने का डर बेबुनियाद है. इसी के साथ कोर्ट ने याची कि अपील खारिज कर दी है. 

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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दिल्ली में SIR के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची से बेघर लोगों के नाम कटने की आशंका को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेबुनियाद बताया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों में बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की स्पष्ट व्यवस्था पहले से मौजूद है. इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग के मैनुअल के क्लॉज 8.5 में बेघर लोगों के सामान्य निवास का निर्धारण करने की प्रक्रिया पहले से दी गई है. ऐसे में यह आशंका जताना कि SIR के दौरान बेघर लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा फिलहाल किसी ठोस आधार पर नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम छूट भी जाता है तो वह फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का दावा कर सकता है.

दिल्ली SIR: कहां से कटे सबसे ज्यादा नाम, जिलेवार देखें लिस्ट

BLO खुद जाकर करेगा रहने की जांच

कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस व्यवस्था को भी रेखांकित किया जिसके तहत बेघर व्यक्ति फॉर्म 6 में अपना पता दे सकता है. इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी उस जगह जाकर जांच करेगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में वहां रहता है या नहीं. कोर्ट के मुताबिक BLO को दिए गए पते पर एक रात से ज्यादा समय तक जाकर यह सत्यापित करना होगा कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उसी जगह सोता है. यानी स्थायी मकान या पक्के दस्तावेज न होने के बावजूद सिर्फ इसी वजह से किसी व्यक्ति को वोटर बनने से वंचित नहीं किया जा सकता.

यह जनहित याचिका इंदु प्रकाश सिंह नाम के शख्स ने दाखिल की थी. याचिका में दावा किया गया था कि SIR की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ी संख्या में बेघर लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दिल्ली में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न इलाकों में हुई तोड़फोड़ और डिमोलिशन ड्राइव के कारण अनुमानित तीन लाख लोग बेघर हुए हैं. ऐसे लोगों के पुराने पते पर भरोसा करके सत्यापन किया गया तो उनके नाम नई मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे.

पुराना पता नहीं तो वोट का अधिकार भी नहीं वाली स्थिति से बचाने की मांग

याचिका में तर्क दिया गया कि SIR की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी पिछली मतदाता सूची में दर्ज पते को आधार बनाते हैं.. ऐसे में जिन लोगों के घर टूट चुके हैं या जो सड़क किनारे और अस्थायी जगहों पर रह रहे हैं उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के आर्टिकल 326 में मिले मतदान के अधिकार के खिलाफ बताया. साथ ही 2011 के BLO हैंडबुक का हवाला देते हुए कहा गया कि बेघर होना किसी व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने से अयोग्य नहीं बनाता.

चुनाव आयोग ने बताया नियमों में पहले से है रास्ता

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले लोग बिना किसी दस्तावेज के भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 में अपनी जानकारी देनी होगी. इसके बाद BLO मौके पर जाकर यह देखेगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर रहता है. आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया में व्यक्ति के जन्मस्थान और पहले के निवास से जुड़ी जानकारी भी ली जाती है ताकि उसकी पहचान और सामान्य निवास का सत्यापन किया जा सके.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कोई ठोस उदाहरण भी नहीं दिया गया

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रहा कि SIR की वजह से कितने बेघर लोगों को वास्तव में मतदाता सूची से बाहर किया गया है. याचिका में इस संबंध में कोई ठोस उदाहरण या आंकड़ा पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि बड़ी संख्या में बेघर लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया गया हवाला

चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 23 फरवरी के आदेश का भी हवाला दिया. आयोग ने कहा कि इसी तरह की स्थिति का सामना करने वाले लोगों के लिए जिला स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने का रास्ता उपलब्ध है. इन सभी दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की आशंका को बिना आधार माना और जनहित याचिका खारिज कर दी.

दिल्ली SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? 30 सितंबर तक मौका

Published at : 01 Sep 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS SIR
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