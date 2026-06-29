दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी कर्मचारी की जमानत रद्द

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया गया है. अदालत ने इस जघन्य अपराध के आरोपी 57 वर्षीय स्कूल कर्मचारी की जमानत रद्द कर दी है.

हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को 1 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक संबंधित POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया गया है. यह फैसला दिल्ली पुलिस और पीड़ित बच्ची की मां द्वारा आरोपी की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया गया है. गौरतलब है कि निचली (ट्रायल) अदालत द्वारा 7 मई को आरोपी को जमानत दे दी गई थी, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है.

Delhi Weather today: मानसून को तरस रहा दिल्ली-NCR, धूप और लू के बीच तापमान जाएगा 41 पार, कब होगी बरसात?

स्कूल के दूसरे दिन ही मासूम के साथ हुई दरिंदगी

पुलिस शिकायत के अनुसार, यह झकझोर देने वाली वारदात 30 अप्रैल को घटी थी. पीड़ित बच्ची की मां द्वारा जनकपुरी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया था कि स्कूल में दाखिला होने के महज दूसरे दिन ही स्कूल परिसर के दौरान बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. आरोपी उसी निजी स्कूल में काम करने वाला 57 वर्षीय कर्मचारी है.

आगे की कानूनी कार्रवाई

इस मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को 1 मई को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बीच में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद आरोपी को वापस जेल जाना होगा. इस संवेदनशील मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही अब सीधे POCSO कोर्ट में चलेगी.

दिल्ली में इस दिन से चलेंगी 300 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान