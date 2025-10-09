संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि मांगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा के वकीलों को उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इन तीनों की जमानत याचिकाओं पर अभी हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

क्या था पूरा मामला

यह उल्लंघन 13 दिसंबर 2023 को हुआ था जब आरोपी मनोरंजन और सागर शर्मा ने लोकसभा में लाइव सत्र के दौरान प्रवेश किया. वहीं नीलम आजाद और अमोल शिंदे बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. चारों को रंगीन धुएं के उपकरणों का उपयोग कर इस कार्रवाई का समन्वय करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

हाल ही में हाई कोर्ट ने नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत में मीडिया से बात न करने, सप्ताह में तीन बार पुलिस स्टेशन जाने और दिल्ली छोड़ने पर प्रतिबंध जैसी शर्तें शामिल की थीं.

कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले जुलाई में मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि संसद के कामकाज में बाधा डालना एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामला है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई संसद में गैर-विषैले धुएं के कैनिस्टर और नारेबाजी के माध्यम से विरोध करता है तो उसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता. अदालत ने कहा कि भारत में आतंक फैलाने का सबसे आसान तरीका संसद को बाधित करना है.

दिल्ली पुलिस का रुख

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनके भागने, गवाहों को प्रभावित करने और जांच में बाधा डालने का खतरा है. पुलिस ने यूएपीए 1967 के तहत सबूत भी पेश किए. वहीं बचाव पक्ष ने यूएपीए के इस्तेमाल को अत्यधिक और विरोध को दबाने की कोशिश बताया.

पुलिस ने 7 जून 2024 को एक हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपियों की संसद घुसपैठ में भूमिका का विस्तार से जिक्र है. इस घटना के अगले दिन 14 दिसंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी.