दिल्ली हाईकोर्ट में 16 नवंबर को छठ की छुट्टी, सुनवाई की तारीखों में भी बदलाव

दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर अब दिल्ली हाई कोर्ट और उसके अधीन आने वाली सभी निचली अदालतों में भी छुट्टी रहेगी. हाई कोर्ट प्रशासन ने सोमवार (16 नवंबर) को छठ पूजा को लेकर अवकाश घोषित किया है. इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि, इस छुट्टी के बदले हाई कोर्ट और निचली अदालतों में अलग-अलग तारीखों पर कामकाज होगा. ऐसे में अदालतों में सुनवाई का इंतजार कर रहे लोगों के लिए तारीखों में हुए बदलाव को जानना जरूरी है.

हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सोमवार 16 नवंबर को छठ पूजा के कारण दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ उसके अधीनस्थ सभी अदालतें बंद रहेंगी. इस दिन किसी भी अदालत में सामान्य कामकाज नहीं होगा. दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पहले से ही सार्वजनिक अवकाश घोषित है. अब न्यायिक संस्थानों में भी इस अवसर पर छुट्टी का फैसला लिया गया है.

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हाई कोर्ट में 21 नवंबर को होगा कामकाज

अधिसूचना में छुट्टी के बदले कामकाज की तारीख भी तय की गई है. इसके मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार 16 नवंबर की छुट्टी के बदले शनिवार 21 नवंबर को खुला रहेगा. यह नवंबर महीने का तीसरा शनिवार है. यानी इस दिन हाई कोर्ट में सामान्य रूप से कामकाज होगा.

वहीं, दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों के लिए अलग व्यवस्था की गई है. ये अदालतें 16 नवंबर की छुट्टी के बदले दिसंबर के दूसरे शनिवार यानी 12 दिसंबर 2026 को खुली रहेंगी.

17 नवंबर को होगी 16 नवंबर वाले मामलों की सुनवाई

इस छुट्टी का असर अदालतों में पहले से तय सुनवाई पर भी पड़ेगा. अधिसूचना के अनुसार, 16 नवंबर को जिन मामलों की सुनवाई होनी थी, उनकी सुनवाई अब मंगलवार, 17 नवंबर को की जाएगी. खास बात यह है कि इन मामलों को 17 नवंबर को पहले से सूचीबद्ध मामलों के अलावा सुना जाएगा.

ऐसे में जिन लोगों के मामले 16 नवंबर को सुनवाई के लिए लगे थे, उन्हें अब 17 नवंबर की तारीख के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी. वकीलों और वादियों को भी इस बदलाव का ध्यान रखना होगा.

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