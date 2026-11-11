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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली हाईकोर्ट में 16 नवंबर को छठ की छुट्टी, सुनवाई की तारीखों में भी बदलाव

दिल्ली हाईकोर्ट में 16 नवंबर को छठ की छुट्टी, सुनवाई की तारीखों में भी बदलाव

दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर को अवकाश घोषित किया है. इस दिन होने वाली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी. छुट्टी के बदले हाई कोर्ट 21 नवंबर और निचली अदालतें 12 दिसंबर को खुलेंगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 01:26 PM (IST)
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दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर अब दिल्ली हाई कोर्ट और उसके अधीन आने वाली सभी निचली अदालतों में भी छुट्टी रहेगी. हाई कोर्ट प्रशासन ने सोमवार (16 नवंबर) को छठ पूजा को लेकर अवकाश घोषित किया है. इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि, इस छुट्टी के बदले हाई कोर्ट और निचली अदालतों में अलग-अलग तारीखों पर कामकाज होगा. ऐसे में अदालतों में सुनवाई का इंतजार कर रहे लोगों के लिए तारीखों में हुए बदलाव को जानना जरूरी है.

हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सोमवार 16 नवंबर को छठ पूजा के कारण दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ उसके अधीनस्थ सभी अदालतें बंद रहेंगी. इस दिन किसी भी अदालत में सामान्य कामकाज नहीं होगा. दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पहले से ही सार्वजनिक अवकाश घोषित है. अब न्यायिक संस्थानों में भी इस अवसर पर छुट्टी का फैसला लिया गया है.

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हाई कोर्ट में 21 नवंबर को होगा कामकाज

अधिसूचना में छुट्टी के बदले कामकाज की तारीख भी तय की गई है. इसके मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार 16 नवंबर की छुट्टी के बदले शनिवार 21 नवंबर को खुला रहेगा. यह नवंबर महीने का तीसरा शनिवार है. यानी इस दिन हाई कोर्ट में सामान्य रूप से कामकाज होगा.

वहीं, दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों के लिए अलग व्यवस्था की गई है. ये अदालतें 16 नवंबर की छुट्टी के बदले दिसंबर के दूसरे शनिवार यानी 12 दिसंबर 2026 को खुली रहेंगी.

17 नवंबर को होगी 16 नवंबर वाले मामलों की सुनवाई

इस छुट्टी का असर अदालतों में पहले से तय सुनवाई पर भी पड़ेगा. अधिसूचना के अनुसार, 16 नवंबर को जिन मामलों की सुनवाई होनी थी, उनकी सुनवाई अब मंगलवार, 17 नवंबर को की जाएगी. खास बात यह है कि इन मामलों को 17 नवंबर को पहले से सूचीबद्ध मामलों के अलावा सुना जाएगा.

ऐसे में जिन लोगों के मामले 16 नवंबर को सुनवाई के लिए लगे थे, उन्हें अब 17 नवंबर की तारीख के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी. वकीलों और वादियों को भी इस बदलाव का ध्यान रखना होगा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 01:26 PM (IST)
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