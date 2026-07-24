बच्चों की पढ़ाई या चुनावी ड्यूटी? शिक्षकों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछते हुए पूछा कि क्या संविधान के आर्टिकल 324 की आड़ में आयोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है. अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि आखिर किस कानून के तहत शिक्षकों को यह काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर शिक्षक यह काम करना ही नहीं चाहते तो उन्हें मजबूर क्यों किया जा रहा है. अदालत ने टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति आपका मानदेय या अतिरिक्त पैसा नहीं चाहता तो क्या उनकी छुट्टियां भी खत्म कर देंगे? क्या उन्हें आराम करने का हक नहीं है.

स्वैच्छिक है तो लिखकर दीजिए- कोर्ट

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर यह ड्यूटी वास्तव में स्वैच्छिक है तो वह अदालत में साफ बयान दे दें. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप कह दें कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है तो हम याचिका खत्म कर देंगे. अदालत ने यह भी कहा कि आयोग शिक्षकों को स्वयंसेवक कहता है लेकिन वास्तव में उनके पास ड्यूटी से इनकार करने का विकल्प नहीं होता.

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चुनाव आयोग ने क्या कहा?

वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता संजय वशिष्ठ ने दलील दी कि दिल्ली में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और केवल 10 से 14 प्रतिशत शिक्षकों को ही इस काम में लगाया जाता है. उन्होंने कहा कि आयोग को यह अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13बी(2) से मिलता है और शिक्षकों से केवल छुट्टियों या गैर-शिक्षण समय में ही काम कराया जाता है ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो. लेकिन अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और पूछा कि अगर छुट्टी के दिन भी शिक्षकों को चुनावी काम करना पड़ेगा तो उन्हें आराम कब मिलेगा.

याचिका में क्या आरोप लगाए गए?

यह जनहित याचिका अधिवक्ता राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि कई सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक चुनावी ड्यूटी में भेज दिए गए, जिससे कक्षाएं गेस्ट टीचरों या दूसरे विषयों के शिक्षकों के भरोसे चल रही हैं.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पढ़ाई को हो रहा है. क्योंकि सरकारी, नगर निगम और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को तो चुनावी काम में लगाया जा रहा है, लेकिन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी शिक्षक को नहीं बुलाया गया.

गरीब बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित- याचिकाकर्ता

याचिका में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब और मिडिल क्लास से आते हैं. ऐसे में शिक्षकों की लगातार चुनावी ड्यूटी से उनकी पढ़ाई ठप्प हो रही है. यह भी कहा गया कि दिल्ली में शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य सरकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले उन्हें लगाने की कोशिश ही नहीं की.

'सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, कई हफ्तों तक ड्यूटी'

याचिका में ये भी दावा किया गया है कि एसआईआर का काम केवल मतदान वाले दिन तक सीमित नहीं है. शिक्षकों को पूरे दिन की ट्रेनिंग, घर-घर जाकर सत्यापन, डेटा एंट्री और कई हफ्तों तक चलने वाले दूसरे काम भी करने पड़ते हैं. इससे स्कूलों में पढ़ाई लगातार प्रभावित होती है.

28 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की है. अब अदालत यह देखेगी कि शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी कानून के दायरे में है या इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर असर पड़ रहा है.

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