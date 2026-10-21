सौरव-रांका की हिरासत वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई, हाई कोर्ट सहमत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए राहत की खबर है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दोनों CJP कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जता दी है. वकील द्वारा अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मामला उठाए जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की मंजूरी दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

जानकारी के लिए बता दें कि सौरव दास और आशुतोष रांका की मौजूदा न्यायिक हिरासत की अवधि भी आज समाप्त हो रही है. उन्हें आज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जाएगा.

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नेहा बोरा को भी राहत

इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट आज ही AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर भी तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हुआ है. आज नेहा बोरा की याचिका पर भी सुनवाई होगी. नेहा बोरा की याचिका में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 10,000 का बॉन्ड भरने और 'शांति बनाए रखने' का निर्देश दिया गया था.

रात में तत्काल सुनवाई की रखी गई थी मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के खिलाफ तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. सौरव और आशुतोष ने हाई कोर्ट में रात के समय सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था. हालांकि, रात में सुनवाई को मंजूरी नहीं दी गई थी. दशहरा के चलते हाई कोर्ट में अवकाश था.

दो दिन बढ़ी थी न्यायिक हिरासत

बता दें, मंदिर मार्ग पुलिस थाने में नवनियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सोमवार को दोनों को पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाने का आदेश दिया था. इससे पहले दोनों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन करने के बाद 13 अक्टूबर को शुरुआती तौर पर पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

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