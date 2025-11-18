1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कमलनाथ की बढ़ेंगी मुश्किलें? दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब

साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. यह नोटिस दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उस अर्जी पर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की पुरानी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की मांग की है.

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दंगों के दौरान गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में हुई हिंसा की जगह पर कमलनाथ मौजूद थे और यह बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उस समय के एडिशनल पुलिस कमिश्नर गौतम कौल ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी 2026 तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का ने कहा कि कमलनाथ की मौजूदगी को लेकर पुलिस रिकॉर्ड और कई अखबारों में साफ-साफ रिपोर्ट छपी थी. लेकिन सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में इन बातों को शामिल नहीं किया गया है.

साल 2022 में कोर्ट में दायर की गई थी अर्जी

दिल्ली हाईकोर्ट में यह अर्जी सिरसा की 2022 में दायर मुख्य याचिका का हिस्सा है. जिसमें उन्होंने कमलनाथ की कथित भूमिका की जांच कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी. इस केस में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोप है कि ये सभी आरोपी कमलनाथ के घर में ठहरे थे. बाद में सबूतों के अभाव में वे बरी हो गए. याचिका के मुताबिक, दंगों के दौरान गुरुद्वारे में भीड़ ने हमला किया था और दो सिखों की दर्दनाक मौत हुई थी.