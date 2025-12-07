दिल्ली में वीकेंड पर ट्रैफिक जाम से बुरा हाल, रेंग रहीं गाड़ियां, इन जगहों को किया गया बंद
Delhi Traffic Jam News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोधी रोड को बंद कर दिया है, जिससे लोधी रोड फ्लाईओवर से हुमायूं रोड की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है.
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर एक बार फिर से भयंकर ट्रैफिक जाम देखने को मिला. खास तौर से दिल्ली के पर्यटन वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की भारी समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोधी रोड को बंद कर दिया है, जिससे लोधी रोड फ्लाईओवर से हुमायूं रोड की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है.
दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो रही. कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुईं नजर आईं. कार सवार, बाइक सवार और ऑटो रिक्शा से सवारी करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
Delhi: Heavy traffic jams reported in Delhi’s tourist areas. Delhi Traffic Police have closed Lodhi Road, blocking the route from the Lodhi Road Flyover towards Humayun Road pic.twitter.com/rbbbxUX5ds— IANS (@ians_india) December 7, 2025
दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक जाम
रविवार को ओबेरॉय फ्लाईओवर, लोधी रोड और उसके आस-पास मेन रूट पर भारी जाम लगा रहा. कई जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है, जिससे लोगों को कुछ ही मीटर की दूरी तय करने में काफी वक्त लग गए. ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी जगह-जगह तैनात हैं लेकिन जाम की समस्या लगातार बनी रहती है.
8 से 13 दिसंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी
वहीं, दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर 2025 तक लाल किले में सांस्कृतिक विरासत के लिए अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र के मद्देनजर, सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी.
प्रतिबंधित और संभावित डायवर्जन वाली सड़कें
नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग (छत्ता रेल चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग से जरूरत के मुताबिक डायवर्जन)
इन पार्किंग क्षेत्रों का करें इस्तेमाल
ट्रैफिक पुलिस की ओर से सिर्फ निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है. इसमें परेड ग्राउंड, एएसआई पार्किंग (लाल किला), दंगल मैदान, ओमेक्स मॉल, चर्च मिशन रोड पार्किंग शामिल है. वहीं, सड़क के किनारे गाड़ियों को पार्क करने से मना किया गया है.
वहीं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और निर्धारित क्रॉसिंग के इस्तेमाल करने की बात कही गई है. साथ ही ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. रिंग रोड, राजघाट-आईएसबीटी कश्मीरी गेट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, एसपीएम मार्ग को प्रभावित होने की संभावना जताई गई है.
