दिल्ली में वीकेंड पर ट्रैफिक जाम से बुरा हाल, रेंग रहीं गाड़ियां, इन जगहों को किया गया बंद

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर एक बार फिर से भयंकर ट्रैफिक जाम देखने को मिला. खास तौर से दिल्ली के पर्यटन वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की भारी समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोधी रोड को बंद कर दिया है, जिससे लोधी रोड फ्लाईओवर से हुमायूं रोड की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है.

दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो रही. कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुईं नजर आईं. कार सवार, बाइक सवार और ऑटो रिक्शा से सवारी करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Delhi: Heavy traffic jams reported in Delhi’s tourist areas. Delhi Traffic Police have closed Lodhi Road, blocking the route from the Lodhi Road Flyover towards Humayun Road pic.twitter.com/rbbbxUX5ds — IANS (@ians_india) December 7, 2025