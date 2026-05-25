दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी! 14 साल बाद दर्ज की गई सबसे गर्म रात, जारी किया गया अलर्ट

दिल्ली में भीषण गर्मी से बुरा हाल है. आलम ये है कि दिन में तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता ही है, लेकिन अब रात में गर्मी का प्रकोप महसूस हो रहा है. राजधानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य तापमान से 5.7 डिग्री अधिक है और लगभग 14 सालों में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. वहीं मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस महीने में न्यूनतम तापमान मई के महीने में इससे पूर्व आखिरी बार 26 मई, 2012 को न्यूनतम तापमान इससे अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में मई महीने की शुरुआत में भी इसी तरह की स्थिति देखी गई थी, जब इस साल 21 मई को न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस था.

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कहां कितना तापमान?

आईएमडी के मुताबिकपालम में न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है, लोदी रोड में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. वहीं, रिज में यह 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है और आयानगर में यह 32 डिग्री सेल्सियस बना रहा जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक है.

कब घोषित होती है गर्म रात?

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सफदरजंग, लोदी रोड और आयानगर में गर्म रात की स्थिति दर्ज की गई है. आईएमडी के अनुसार, गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है.

लू का येलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने सोमवार को लू चलने की आशंका जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है जिसके कारण अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में रविवार शाम को हल्की धूल भरी आंधी भी आई जिससे वायु गुणवत्ता में गिरावट आई. सोमवार सुबह नौ बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 206 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.