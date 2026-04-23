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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में 44°C का टॉर्चर, AIIMS के बाहर तपते फुटपाथ पर जिंदगी, छांव ही मरीजों का आसरा

Delhi News: दिल्ली में 44°C का टॉर्चर, AIIMS के बाहर तपते फुटपाथ पर जिंदगी, छांव ही मरीजों का आसरा

Delhi Heatwave: राजधानी दिल्ली में अप्रैल में ही 44°C तक पहुंचने वाली भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. AIIMS के बाहर मरीज व परिजन बिना रैन बसेरों के फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 06:12 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में अप्रैल के महीने में ही मई-जून जैसी चिलचिलाती गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. मौसम विभाग (IMD) ने लू (Heatwave) और बढ़ते तापमान को देखते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं.

इस चिलचिलाती धूप में जहां आम लोग घरों में कैद हैं, वहीं दिल्ली की सड़कों पर ऐसे कई बेबस लोग हैं जिनके लिए पेड़ों की छांव ही उनका इकलौता आसरा है. 'इंडिया गेट' से लेकर 'AIIMS' के बाहर तक की ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली की इस तपती सच्चाई को बयां कर रही है.

AIIMS के बाहर की त्रासदी

देश के सबसे बड़े अस्पताल AIIMS के बाहर का नजारा दिल पसीज देने वाला है. यहां इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन चिलचिलाती धूप में फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं. सर्दियों में लगने वाले रैन बसेरे अब हटा दिए गए हैं और धर्मशालाओं में जगह नहीं है.

धर्मशाला का खर्च उठाने में असमर्थ: एक मरीज, जिनकी किडनी फेल है, ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, "मैं बीमार हूं. यहां लंबे समय तक रहना पड़ेगा. धर्मशाला में रहने के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास काम नहीं है, इसलिए इतना खर्च नहीं उठा सकता."

वेटिंग और बेबसी

आशीष कुमार बताते हैं, "यहां रुकने की कोई सुविधा नहीं है. धर्मशाला में कमरा मिलने के लिए 7-10 दिन इंतजार करना पड़ता है और वह भी सिर्फ 14 दिनों के लिए मिलता है. इस गर्मी में हमारे पास सड़क के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है."

भूखे पेट और तपती सड़क

अपने बेटे अभिषेक का इलाज कराने आईं चंदा देवी कहती हैं, "सड़क पर रहकर बच्चे का इलाज करा रहे हैं. गर्मी में हालत बहुत खराब हो जाती है. अस्पताल से थोड़ा-थोड़ा करके पानी लाते हैं. कोई खाना दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है."

रैन बसेरों की कमी: एक महिला ने बताया, "टेंट वाले बसेरे नवंबर में लगते हैं और मार्च तक हटा दिए जाते हैं. अब गर्मियों में कोई व्यवस्था नहीं है. भांजे का इलाज चल रहा है और पिछले छह दिनों से हम फुटपाथ पर ही रह रहे हैं."

सूना पड़ा इंडिया गेट और लू के थपेड़े

हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इंडिया गेट इस भीषण गर्मी के कारण लगभग खाली दिखाई दे रहा है. सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, वे खुद को पूरी तरह से ढक कर चल रहे हैं.

साइकिलिस्ट का दर्द: मुंह पर कपड़ा, सिर पर टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए एक साइकिलिस्ट ने बताया, > "मैं 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया हूं. इस बार गर्मी बहुत जल्दी और ज्यादा पड़ रही है. यह सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर है. खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मैं घर का बना ड्रिंक पीता रहता हूं."

राहगीर फ़ैज़ान ने भी बताया कि इस बार गर्मी बर्दाश्त से बाहर है और वे लगातार ठंडा पानी पीकर खुद को बचा रहे हैं.

तपती सड़क पर इंसानियत की छांव

इस भीषण गर्मी और बेबसी के बीच कुछ लोग फरिश्ता बनकर भी सामने आ रहे हैं. गाजियाबाद से आया एक परिवार AIIMS के बाहर फुटपाथ पर रहने वालों के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंचा.

राकेश आहूजा और उनके परिवार ने करीब 500 लोगों के लिए खाना और पानी बांटा. राकेश ने कहा, > "हम यहां जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और पानी लेकर आए हैं, ताकि इस भयंकर गर्मी में उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके."

प्रशासन से अपील

अप्रैल की यह गर्मी आने वाले खतरनाक मौसम का साफ संकेत है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जा रही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि AIIMS के बाहर फुटपाथ पर जो मरीज और उनके परिजन खुले आसमान के नीचे तप रहे हैं, उनके लिए गर्मियों में 'रैन बसेरे' जैसी कोई मुकम्मल व्यवस्था कब होगी?

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Published at : 23 Apr 2026 06:12 PM (IST)
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