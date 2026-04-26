दिल्ली में हेड कांस्टेबल की दबंगई: नशे में जोमैटो डिलीवरी बॉय को मारी गोली, मौके पर मौत

दिल्ली में शनिवार रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने शराब के नशे में धुत होकर जाफराकलां थाना क्षेत्र में ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय पांडव कुमार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि उसका दोस्त कृष्ण घायल है. घटना के बाद से आरोपी हेड कांस्टेबल फरार है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है. इस घटना आने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात करीब 2:30 बजे जाफरपुर कला इलाके में यह वारदात हुई. रावता गांव में 2 साल के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी. केक कटिंग के बाद मेहमान घर से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचे. कुछ लोग उबर टैक्सी से चले गए, जबकि 6-7 लोग स्कूटी-मोटरसाइकिल पर खड़े बातें कर रहे थे. इसी दौरान आरोप हेड कांस्टेबल नीरज अपने घर से नीचे उतरा. शोर-शराबे पर आपत्ति जताई. बात बढ़ने पर नीरज ने अचानक पिस्टल निकाली और पांडव कुमार की छाती पर गोली मार दी. गोली पांडव के सीने को पार कर उसके पीछे बैठे कृष्ण के पेट में लगी. दोनों को तुरंत आरटीआर अस्पताल ले जाया गया, जहां पांडव को मृत घोषित कर दिया गया.

पांडव कुमार बिंदापुर का रहने वाला था और डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था. जबकि उसका दोस्त कृष्ण भी बिंदापुर का ही रहने वाला है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अकेला रहता था हेड कांस्टेबल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नीरज हरियाणा के रोहतक जिले के मेहम क्षेत्र के बहु अकबरपुर गांव का रहने वाला है. वह पिछले 15 साल से जाफरपुर कला के रावता गांव में अकेला रह रहा था. वह शराब के नशे में था. पुलिस के मुताबिक आरोपी फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है.

पुलिस आरोपी की तलाश में

द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उधर इस घटना के बाद काफी देर तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया. साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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