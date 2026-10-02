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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'वीजा के बावजूद विदेशी नागरिक को भारत में आने से रोका जा सकता है', दिल्ली HC का आदेश

'वीजा के बावजूद विदेशी नागरिक को भारत में आने से रोका जा सकता है', दिल्ली HC का आदेश

कोर्ट के मुताबिक, माता-पिता और पति से जुड़ी जानकारी में अंतर पाया गया. बिजनेस के सिलसिले में भारत आने की बात कही थी लेकिन उसके पास न तो बिजनेस कार्ड था और न ही किसी कंपनी या व्यक्ति का निमंत्रण पत्र.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 02 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी विदेशी नागरिक के पास वैध वीजा होना अपने आप में भारत में प्रवेश का पक्का अधिकार नहीं देता. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विदेशी को भारत में प्रवेश देना या रोकना सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है और इसमें देश की सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखा जा सकता है.

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि वीजा जारी होने का मतलब यह नहीं है कि विदेशी नागरिक बिना किसी अतिरिक्त जांच के भारत में दाखिल हो सकता है.  एयरपोर्ट या सीमा पर इमिग्रेशन अधिकारी पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा की जांच कर सकते हैं.  जरूरत पड़ने पर वे यात्रा और भारत आने के उद्देश्य से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकते हैं.

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बिजनेस वीजा था, फिर भी एयरपोर्ट पर रोका

कोर्ट की यह टिप्पणी तुर्कमेनिस्तान की एक महिला की याचिका पर आई.  महिला के पास भारत का बिजनेस वीजा था लेकिन उसे भारत में प्रवेश नहीं दिया गया. उसने हाईकोर्ट से मांग की थी कि अधिकारियों को प्रवेश से इनकार करने की वजह बताने वाला लिखित आदेश देने का निर्देश दिया जाए. साथ ही उसने बिजनेस वीजा के आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति मांगी थी. 

पति को एंट्री मिली, पत्नी को रोकने पर उठाया सवाल

महिला का कहना था कि उसे बिना वजह बताए भारत में प्रवेश से रोक दिया गया जबकि उसके पति को भारत में दाखिल होने की अनुमति दी गई. उसने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया.  दूसरी ओर, सरकार की तरफ से कहा गया कि वैध वीजा होने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कानूनी और अटल अधिकार नहीं मिल जाता.

कोर्ट ने मामले में महिला की ओर से दिए गए दस्तावेजों और यात्रा के उद्देश्य को भी देखा. कोर्ट के मुताबिक, उसके माता-पिता और पति से जुड़ी जानकारी में अंतर पाया गया. बिजनेस के सिलसिले में भारत आने की बात कही गई थी लेकिन उसके पास न तो बिजनेस कार्ड था और न ही किसी कंपनी या व्यक्ति का निमंत्रण पत्र.  इसके अलावा उसने अपने देश में किए जा रहे कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारी भी नहीं दी थी. 

इमिग्रेशन का फैसला कोर्ट आसानी से नहीं बदलेगा

हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश देना सरकार का संप्रभु अधिकार है. अगर सक्षम अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी गोपनीय जानकारी को ध्यान में रखकर फैसला लिया है तो कोर्ट अपनी तरफ से उस फैसले का आकलन बदलने की कोशिश नहीं करेगा. 

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि विदेशी नागरिक के लिए भारत में प्रवेश कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे वह सरकार के खिलाफ कानूनी तौर पर लागू करा सके. कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो. जब प्रवेश का ही कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो इस मामले में कोर्ट की ओर से रिट जारी करने का आधार भी नहीं बनता. कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि भारत का वीजा अपने आप में देश में प्रवेश की गारंटी नहीं है. अंतिम फैसला इमिग्रेशन अधिकारियों की जांच और सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत लिया जा सकता है. 

Published at : 02 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
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