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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR‘महिलाएं बेहद असुरक्षित’, दिल्ली HC ने रेप आरोपी को बरी करते की सख्त टिप्पणी

‘महिलाएं बेहद असुरक्षित’, दिल्ली HC ने रेप आरोपी को बरी करते की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी को बरी रखने के फैसले को बरकरार रखते हुए महिलाओं की असुरक्षा, सामाजिक कलंक और पीड़िताओं की मानसिक पीड़ा पर अहम टिप्पणी की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और समाज के रवैये को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि महिलाएं, खासकर युवा लड़कियां हमारे समाज में बेहद असुरक्षित होती हैं. कई बार पड़ोसी और रिश्तेदार भी उनकी इसी असुरक्षा का फायदा उठाते हैं. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

जस्टिस विमल कुमार यादव राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी. यह मामला साल 2006 का है और इसमें एक युवती ने अपने पड़ोसी पर रेप  का आरोप लगाया था.

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‘महिलाओं के लिए किसी पर भरोसा करना मुश्किल’कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए किसी पर भरोसा करना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है. अदालत के मुताबिक, पड़ोसी और रिश्तेदार जैसे करीबी लोग भी उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा सकते हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि इसका असर पीड़िता के मानसिक और मनोवैज्ञानिक जीवन पर भी पड़ता है. ऐसी घटना उसके आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकती है.

अदालत ने समाज के उस रवैये पर भी चिंता जताई, जिसमें पीड़िता को सहानुभूति और मदद देने के बजाय उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि कई जगहों पर सामाजिक कलंक इतना ज्यादा होता है कि पीड़िता को ही घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है.

अदालत के मुताबिक, अपमान, बदनामी, शर्मिंदगी और सामाजिक बहिष्कार के बीच अगर परिवार और समाज का सहयोग भी न मिले तो पीड़िता के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है. ऐसे हालात में कुछ पीड़िताएं कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम भी उठा सकती हैं.

2006 में युवती ने लगाया था रेप का आरोप

मामला मई 2006 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी युवती के घर में उस समय घुसा, जब वह अकेली थी. आरोप है कि उसने दरवाजा अंदर से बंद कर युवती के साथ रेप किया. घटना के बाद युवती ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई.

युवती का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. लेकिन करीब तीन महीने बाद, अदालत में गवाही देने से पहले ही उसने अपनी जान दे दी. उसके छोड़े गए नोट में घटना से हुई शर्मिंदगी को आत्महत्या की वजह बताया गया था.

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हाई कोर्ट ने आरोपी की बरी बरकरार रखी

ट्रायल कोर्ट ने 18 अभियोजन गवाहों और दूसरे सबूतों की जांच के बाद 2009 में आरोपी को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी.

हाई कोर्ट ने माना कि उपलब्ध सबूत रेप की मजबूत संभावना की ओर इशारा करते हैं, लेकिन पीड़िता के जीवित न होने के कारण उनकी पुष्टि नहीं हो सकी. आरोपी की ओर से भी कहा गया कि पीड़िता की गवाही मौजूद नहीं है और अन्य सबूतों में विरोधाभास हैं. इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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