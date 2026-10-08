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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRथप्पड़ मारना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा को जारी किया नोटिस

थप्पड़ मारना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ये नोटिस उस व्यक्ति की याचिका पर जारी किया है, जिसे मंत्री ने थप्पड़ मारा था.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 01:29 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ये नोटिस उस व्यक्ति की याचिका पर जारी किया है, जिसे मंत्री वर्मा ने थप्पड़ मारा था. थप्पड़ कांड के बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था. अब जस्टिस सचिन दत्ता ने पुलिस और वर्मा को नोटिस जारी किया है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगा. वर्मा ने जिसे थप्पड़ मारा था उसने अपनी पहचान साहिब सिंह के तौर पर बताई है और दावा किया है कि वो तिलक नगर से AAP विधायक जरनैल सिंह का सहयोगी है. सिंह ने यह भी बताया कि वो विधायक के सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता है.  

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परिवार की सुरक्षा की मांग

साहिब ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और अपने परिवार के लिए तुरंत सुरक्षा की भी मांग की है. साहिब का आरोप है कि घटना के बाद से उन्हें धमकियों भरे मैसेज मिल रहे हैं. पीड़ित ने मांग की है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से थप्पड़ मारा था, उसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए. इसके साथ ही पीड़ित ने कोर्ट से अपील की है कि वो आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाएं जो CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और पुलिस रिकॉर्ड की जांच करे और इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व जज द्वारा कराई जाए.  

पीड़ित ने वर्मा पर क्या आरोप लगाए?

पीड़ित ने कोर्ट को बताया कि 27 सितंबर को वो आउटर रिंग रोड पर सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान विधायक जरनैल सिंह के साथ थे, तभी वर्मा और अन्य लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की है. साहिब ने आरोप लगाए कि उस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा गया, गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई, जबकि घटना की रिकॉर्डिंग वाला उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा था. साहिब ने कोर्ट को ये भी बताया कि विकास पुरी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी,  लेकिन उनके सभी आरोपों को शिकायत में नहीं शामिल किया गया. 

'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 08 Oct 2026 01:29 PM (IST)
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