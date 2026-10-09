यूथ कांग्रेस की जंतर-मंतर प्रोटेस्ट याचिका पर सुनवाई टली, जानें मामला

भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी. दिल्ली पुलिस के आदेश को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट में शुक्रवार (9 अक्टूबर) को कहा कि इसपर सुनवाई की इतनी जल्दी क्यों हैं?दिल्ली हाई कोर्ट IYC की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.

वरिष्ठ वकील संजय घोष ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के समक्ष मामला उठाया और याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इतनी क्या जल्दी है? हम सोमवार को सुनवाई करेंगे.

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क्या है मामला?

दरअसल, इंडियन यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी. उन्होंने 100 से 150 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन शामिल होने की बात कही थी और दावा किया था कि इस प्रदर्शन में युवा, छात्र और कार्यकर्ता शामिल होंगे और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा. पुलिस को ये भी भरोसा दिया गया कि प्रदर्शन के कारण सड़क, फुटपाथ या आपातकालीन रास्तों पर जानबूझकर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी.

लगाया मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप

इसके बावजूद पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो यूथ कांग्रेस ने कोर्ट का रूख किया. अपनी याचिका में यूथ कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति न दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. पहले दिन उन्होंने संसद भवन से मार्च किया था और दूसरे दिन दोनों भाई-बहन जंतर-मंतर से 200 मीटर पहले सड़क पर धरने पर बैठ गए थे. आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने और धरना देने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है.

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