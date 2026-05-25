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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच सीधी टक्कर, 26 मई को HC करेगा सुनवाई

जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच सीधी टक्कर, 26 मई को HC करेगा सुनवाई

Delhi Gymkhana Club News: केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक जमीन खाली करने का नोटिस दिया है. इसके खिलाफ क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 25 May 2026 06:19 PM (IST)
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देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब (Delhi Gymkhana Club) और केंद्र सरकार के बीच अब सीधी कानूनी टक्कर शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित उसकी 27.3 एकड़ की बेहद कीमती वीआईपी (VIP) जमीन को 5 जून तक खाली करने का सख्त आदेश दिया है. इस बेदखली नोटिस के खिलाफ क्लब ने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश की कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए मंगलवार, 26 मई की तारीख तय की है.

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5 जून तक जमीन खाली करने का अल्टीमेटम

भूमि एवं विकास कार्यालय (LDO) ने 22 मई को आदेश जारी करते हुए कहा कि सफदरजंग रोड स्थित क्लब की जमीन अब सरकार को वापस चाहिए. यह इलाका प्रधानमंत्री आवास और कई अति-सुरक्षित सरकारी प्रतिष्ठानों के बेहद करीब है. सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह जमीन अब राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे को मजबूत करने तथा महत्वपूर्ण सरकारी जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

क्लब ने खोला कानूनी मोर्चा

सरकार के इस बड़े फैसले के खिलाफ क्लब सदस्य विजय खुराना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. क्लब का तर्क है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक संस्थान को अचानक खाली करने का आदेश देना पूरी तरह गलत है. गौरतलब है कि दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक आम क्लब नहीं है, बल्कि इसे देश के राजनीतिक, नौकरशाही और कारोबारी गलियारों का अहम केंद्र माना जाता है.

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

यह हाई-प्रोफाइल मामला अब सीधे हाईकोर्ट की चौखट पर है. अब सभी की निगाहें मंगलवा (26 मई) को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं. इसी सुनवाई में यह तय होगा कि दिल्ली जिमखाना क्लब को कोर्ट से कोई फौरी राहत मिलेगी या फिर सरकार का बेदखली का आदेश लागू रहेगा.

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Published at : 25 May 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
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