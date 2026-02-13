हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्लफ्रेंड घुमा रहा था ज्योतिषी पति, पत्नी ने बीच सड़क कार से खींचा, बाल पकड़कर गिराकर पीटा

गर्लफ्रेंड घुमा रहा था ज्योतिषी पति, पत्नी ने बीच सड़क कार से खींचा, बाल पकड़कर गिराकर पीटा

Delhi News: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कार में पकड़ा, जिसके बाद महिला ने बीच सड़क पर दोनों को जमकर पीटा. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Delhi News: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह बड़ी खलबली मच गई, यहां एक महिला ने अपने ज्योतिषी पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर रोका. राजीव चौक इलाके में हुई इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से इलाके में देखने वालों की भीड़ लग गई. गुस्से में आई पत्नी ने पति की कार के शीशे तोड़ दिए और कथित गर्लफ्रेंड को बालों से खींचकर सड़क पर पटककर पीटा. इस घटना के कारण कुछ देर के लिए इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, महिला का पति दिल्ली में ज्योतिष का व्यवसाय करता है. पत्नी को कुछ महीनों से उस पर शक था. गुरुवार सुबह जब उसे पता चला कि वह गर्लफ्रेंड के साथ कार से निकला है तो पत्नी ने दिल्ली से ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया. सुबह करीब 11 बजे राजीव चौक के पास पहुंचते ही पत्नी ने अपनी कार आगे लगाकर उनकी गाड़ी रोक दी. 

लड़की को बालों से खींचकर बाहर निकाला 

प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुस्से में आई पत्नी ने पहले पति की कार के शीशे पर पत्थर फेंके. गाड़ी रुकते ही उसने अंदर बैठी लड़की को बालों से खींचकर बाहर निकाला और सड़क पर उसकी पिटाई की. पति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो पत्नी ने उसे भी पीटा. इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया था.

पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया

पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित लड़की मूल रूप से महाराष्ट्र की है और एक IT कंपनी में काम करती है. वह एक दिन पहले ही दिल्ली आई थी. पिछले सात-आठ महीनों से दोनों के बीच संपर्क था. पति बुधवार से घर नहीं लौटा था, जिससे पत्नी का शक और बढ़ गया था. इसलिए वह उन पर नजर रख रही थी. घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में ले लिया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई है और आगे की जांच जारी है.

Published at : 13 Feb 2026 05:07 PM (IST)
