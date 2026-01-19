हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली प्रदूषण: GRAP प्रतिबंधों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेहाल, हजारों करोड़ के ग्रीन टैक्स पर उठे सवाल

दिल्ली प्रदूषण: GRAP प्रतिबंधों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेहाल, हजारों करोड़ के ग्रीन टैक्स पर उठे सवाल

Delhi Pollution: दिल्ली में GRAP-3/4 लागू होने पर कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और व्यापार प्रभावित होता है, जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी संकट में है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की हवा खराब होते ही GRAP-3 या GRAP-4 लागू कर दिया जाता है और सबसे पहले निशाने पर आते हैं वाणिज्यिक वाहन. ट्रकों के शहर में प्रवेश पर रोक लगते ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप पड़ जाता है, व्यापार प्रभावित होता है और लाखों लोगों की रोजी-रोटी संकट में आ जाती है. सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था केवल आसान रास्ता है या वास्तव में प्रदूषण नियंत्रण का स्थायी समाधान.

दिल्ली में जैसे ही GRAP-3 या GRAP-4 लागू होता है, वैसे ही बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है. इससे माल ढुलाई रुक जाती है, सप्लाई चेन टूटती है और बाजारों पर सीधा असर पड़ता है. ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है.

संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला

ट्रांसपोर्ट संगठनों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 की भावना पर सवाल खड़े करते हैं. समानता का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है. केवल एक सेक्टर को बार-बार जिम्मेदार ठहराना क्या न्यायसंगत है, यह बहस का विषय बन चुका है.

2015 से वसूला जा रहा ग्रीन टैक्स

आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने बताया कि वर्ष 2015 से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है. इन वर्षों में हजारों करोड़ रुपये एकत्रित किए जा चुके हैं. इसके बावजूद प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे टैक्स की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं.

ग्रीन टैक्स पर सवालों की लंबी सूची

अब तक कितनी कुल राशि वसूली गई है, यह स्पष्ट नहीं है. यह धन किस खाते में जमा है और किन मदों में खर्च किया गया, इसकी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. सरकार भविष्य में इस राशि का उपयोग किस योजना के तहत करेगी, इस पर भी कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया है.

स्थायी समाधान क्यों नहीं

ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तर्क है कि जब ट्रकों से लगातार धन वसूला जा रहा है, तो उसी राशि से प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिक समाधान अपनाए जाने चाहिए थे. केवल प्रतिबंध लगाना आसान कदम है, लेकिन इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होती.

पारदर्शिता और वैज्ञानिक नीति की मांग

आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर एकतरफा फैसलों से बचना होगा. जरूरत पारदर्शिता, जवाबदेही और वैज्ञानिक नीति की है. जब तक ग्रीन टैक्स के उपयोग पर स्पष्टता नहीं आएगी और दीर्घकालिक समाधान नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक GRAP के नाम पर लगने वाले प्रतिबंध केवल अस्थायी राहत भर साबित होंगे.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Naveen | Maharashtra | West Bengal | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
इंडिया
J-K: किश्तवाड़ के जंगलों में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला सीक्रेट ठिकाना, आटा-चावल समेत 3 महीने का राशन बरामद
J-K: किश्तवाड़ में डेरा जमाए थे जैश के आतंकी, सुरक्षाबलों को मिला ठिकाना, 3 महीने का राशन बरामद
क्रिकेट
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
188 चेज करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने, अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget