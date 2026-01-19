दिल्ली की हवा खराब होते ही GRAP-3 या GRAP-4 लागू कर दिया जाता है और सबसे पहले निशाने पर आते हैं वाणिज्यिक वाहन. ट्रकों के शहर में प्रवेश पर रोक लगते ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठप पड़ जाता है, व्यापार प्रभावित होता है और लाखों लोगों की रोजी-रोटी संकट में आ जाती है. सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था केवल आसान रास्ता है या वास्तव में प्रदूषण नियंत्रण का स्थायी समाधान.

दिल्ली में जैसे ही GRAP-3 या GRAP-4 लागू होता है, वैसे ही बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल गाड़ियों के प्रवेश पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है. इससे माल ढुलाई रुक जाती है, सप्लाई चेन टूटती है और बाजारों पर सीधा असर पड़ता है. ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है.

संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला

ट्रांसपोर्ट संगठनों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 की भावना पर सवाल खड़े करते हैं. समानता का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है. केवल एक सेक्टर को बार-बार जिम्मेदार ठहराना क्या न्यायसंगत है, यह बहस का विषय बन चुका है.

2015 से वसूला जा रहा ग्रीन टैक्स

आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने बताया कि वर्ष 2015 से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के तहत दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है. इन वर्षों में हजारों करोड़ रुपये एकत्रित किए जा चुके हैं. इसके बावजूद प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे टैक्स की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं.

ग्रीन टैक्स पर सवालों की लंबी सूची

अब तक कितनी कुल राशि वसूली गई है, यह स्पष्ट नहीं है. यह धन किस खाते में जमा है और किन मदों में खर्च किया गया, इसकी सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. सरकार भविष्य में इस राशि का उपयोग किस योजना के तहत करेगी, इस पर भी कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया है.

स्थायी समाधान क्यों नहीं

ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तर्क है कि जब ट्रकों से लगातार धन वसूला जा रहा है, तो उसी राशि से प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिक समाधान अपनाए जाने चाहिए थे. केवल प्रतिबंध लगाना आसान कदम है, लेकिन इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होती.

पारदर्शिता और वैज्ञानिक नीति की मांग

आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर एकतरफा फैसलों से बचना होगा. जरूरत पारदर्शिता, जवाबदेही और वैज्ञानिक नीति की है. जब तक ग्रीन टैक्स के उपयोग पर स्पष्टता नहीं आएगी और दीर्घकालिक समाधान नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक GRAP के नाम पर लगने वाले प्रतिबंध केवल अस्थायी राहत भर साबित होंगे.