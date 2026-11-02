दिल्ली AQI: बैन के पहले दिन 68 लाख रुपये का जुर्माना, बॉर्डर से लौटाई गईं 1539 गाड़ियां

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार कई तरीके की कोशिशें करने में जुटी है. दिल्ली में ग्रैप-1 लागू किया जा चुका है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगी हैं. वहीं, एक नवंबर से सरकार की ओर से सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे AQI को कुछ हद तक बिगड़ने से रोका जा सके. इसी क्रम में दिल्ली पुलिस प्रशासन लगातार उन वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है जिनके जरिए प्रदूषण बढ़ने का खतरा है.

दिल्ली प्रशासन ने 'शीतकालीन कार्य योजना' के पहले दिन 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया है. इस दौरान लगभग 15,000 वाहनों की जांच की गई, सीमावर्ती इलाकों से 1,539 वाहनों को वापस लौटा दिया गया और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 वाहनों का चालान काटा गया.

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PUCC, निर्माण कार्यों से जुड़े नियम उल्लंघन पर जुर्माना

1 नवंबर, रविवार की शाम 5.00 बजे तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल राशि में पीयूसीसी के उल्लंघन के लिए 56.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, दिल्ली में एंट्री से जुड़े प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना और निर्माण एवं तोड़फोड़ से संबंधित उल्लंघनों के लिए 9.8 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क शामिल है.

127 गाड़ियों पर हुए चालान

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बिना भारत स्टेज-6 (गैर-बीएस-6) मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के तहत दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा 14,930 वाहन की जांच की गई और उनमें से लगभग 10.31 प्रतिशत वाहनों को वापस लौटा दिया गया. कार्रवाई के दौरान 127 चालान जारी किए गए और 62 वाहनों को जब्त भी किया गया.

दिल्ली की हवा 'खराब' श्रेणी में

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लागू की गई नई पाबंदियों के पहले ही दिन शहर की सीमाओं पर भारी यातायात जाम देखने को मिला. इस बीच, वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई. यह इस मौसम का अब तक का सबसे खराब स्तर और पिछले 198 दिनों में सबसे खराब स्थिति है. यातायात पुलिस और प्रवर्तन दलों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच किये जाने के चलते दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा सीमा सहित शहर के कई प्रवेश बिंदुओं पर भारी जाम लगा रहा.

दिल्ली नगर निगम (MCD) के टोल बूथ और एनसीआर के अन्य प्रवेश बिंदुओं के पास वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं. निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को अधिकारियों द्वारा रोके जाने के कारण यातायात जाम बढ़ता गया. ये पाबंदियां ऐसे समय लागू की गई हैं, जब रविवार को दिल्ली का वायु AQI 261 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

शहर के 57 निगरानी केंद्रों में से 22 में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रही, जबकि 21 केंद्रों में यह ‘खराब’ और शेष 14 केंद्रों में ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज की गई. वायु गुणवत्ता में गिरावट ऐसे समय आई है, जब सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के वास्ते विशेष उपाय लागू किए गए हैं. इनमें बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध, निर्माण गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना करना और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करना शामिल है.

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