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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बनेंगे 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक, 300 करोड़ के बजट को मंजूरी

दिल्ली में बनेंगे 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक, 300 करोड़ के बजट को मंजूरी

दिल्ला में सार्वजनिक शौचालयों की कमी जल्द ही पूरी होगी क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए 300 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है. पहले चरण में 500 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनेंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 12 Sep 2026 11:18 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की कमी से जूझ रहे लोगों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है. दिल्ली सरकार ने शहर के बाजारों, पार्कों, हाईवे और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर 1000 नए टॉयलेट ब्लॉक विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. योजना के पहले चरण में 500 आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में पहले चरण की परियोजना को मंजूरी दी गई. इससे पहले दिल्ली सरकार ने बजट में राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में नए सार्वजनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

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महिलाओं की सुविधाओं पर खास फोकस

सरकार की योजना में उन इलाकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जहां सार्वजनिक शौचालय की सुविधा सीमित होने से लोगों को परेशानी होती है. खासकर बाजारों, पार्कों के आसपास और सड़क किनारे मौजूद ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां महिलाओं को अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है.

सरकार ने शुरुआती तौर पर सिविल लाइंस, आनंद विहार, एम्स कैंपस, अगस्त क्रांति मार्ग, सूरजमल विहार, झिलमिल और लक्ष्मीबाई मार्ग समेत कई जगहों की पहचान की है. अरुणा नगर-तिमारपुर और मेटकॉफ हाउस के अलावा अन्य प्रमुख पब्लिक प्लेस भी इस योजना के दायरे में रखे गए हैं.

टॉयलेट ब्लॉक में सुरक्षा के लिए CCTV निगरानी

नए टॉयलेट ब्लॉक को केवल सुविधा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी तैयार किया जाएगा. सरकार के अनुसार, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की व्यवस्था की जाएगी.

सौर ऊर्जा से चलेगा सिस्टम

प्रस्तावित टॉयलेट ब्लॉक में ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा. इसका उद्देश्य इन सुविधाओं की बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरा करना है. योजना के मुताबिक जरूरत से अधिक पैदा होने वाली बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकेगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
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