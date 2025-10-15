ग्रीन पटाखों पर SC के आदेश के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, पुलिस को दिए ये निर्देश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRग्रीन पटाखों पर SC के आदेश के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, पुलिस को दिए ये निर्देश

Diwali 2025: दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है. अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी व्यवस्था बन सकती है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 15 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंशिक राहत दिए जाने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने तुरंत एक्शन में आकर तैयारी शुरू कर दी है. सीएम रेखा गुप्ता की अपील और पहल पर कोर्ट ने सीमित समय में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं, ताकि आदेश का पालन सख्ती से कराया जा सके.

बैठक में दिल्ली पुलिस, DPCC, MCD, NDMC, NEERI, PESO और जिला अधिकारियों के अलावा खुद मंत्री सिरसा मौजूद रहे. उन्होंने पटाखा विक्रेताओं से कहा, ''वे केवल वही ग्रीन पटाखे बेचें जिन पर NEERI द्वारा प्रमाणित QR कोड लगा हो. बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी और जलाने की अनुमति 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही दी गई है. 

पटाखा विक्रेता जागरूकता अभियान में साझेदार बनें-सिरसा

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह छूट दी है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ आई है. अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी व्यवस्था बन सकती है. पटाखा विक्रेता भी जागरूकता अभियान में साझेदार बनें और लोगों को बताएं कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं.'' 

सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट से की थी अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीमित समय में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा था कि सरकार पर्यावरण और परंपरा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है.

ग्रीन पटाखे को लेकर लाइसेंस जारी करने के निर्देश

दिल्ली सरकार अब DPCC के जरिए 14 से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेगी और हर दिन की रिपोर्ट CPCB और सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी. दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अस्थायी बिक्री लाइसेंस दो दिन के भीतर जारी करें ताकि तैयारियों में देरी न हो. दिवाली के बाद दो दिन का समय विक्रेताओं को बचा हुआ स्टॉक वापस करने या नष्ट करने के लिए दिया जाएगा.

प्रदूषण मुक्त और अनुशासित दिवाली मनाएं-सिरसा

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''दिल्ली के लोगों ने परंपरागत तरीके से दिवाली मनाने की मांग की थी. अब जब कोर्ट ने अनुमति दी है, तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी होगी. आइए, इस बार खुशियों के साथ प्रदूषण-मुक्त और अनुशासित दिवाली मनाएं.''

Published at : 15 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Rekha Gupta Green Firecrackers DELHI NEWS Diwali 2025
