CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें पूरा मामला

कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने साकेत कोर्ट के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​(क्रिमिनल कंटेंप्ट) की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है.

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने जज पर किसी 'आका' के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आती हैं. वकील कौशिक चटर्जी के आग्रह पर 'कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971' की धारा 15(2) के तहत यह सहमति दी गई है. इससे दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.

The Delhi government's Additional Standing Counsel, Amol Sinha, has granted consent to initiate criminal contempt proceedings against CJP Legal Head Ratna Singh over her social media remarks against a judicial magistrate at Saket Court. Singh had allegedly accused the judge of acting at the behest of a "master." The remarks posted on X have been prima facie found to fall within the scope of criminal contempt. The consent was granted under Section 15(2) of the Contempt of Courts Act, 1971, following a request by advocate Kaushik Chatterjee. This paves the way for criminal contempt proceedings to be initiated before the Delhi High Court — IANS (@ians_india) November 4, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साकेत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे के समक्ष चल रही उस कार्यवाही से जुड़ा है, जो दिल्ली पुलिस की ओर से रत्ना सिंह को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के मामले से संबंधित है. 10 अक्टूबर को पारित एक आदेश में, कथित हिरासत के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई राहत को देने से इनकार कर दिया गया था.

काउंसिल की ओर से विचार की गई अर्जी के अनुसार, इसके बाद रत्ना सिंह ने 'X' पर कुछ पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने न्यायिक कार्यवाही पर असंतोष जताया और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आचरण पर सवाल उठाए. इनमें से एक पोस्ट में कथित तौर पर कहा गया कि 'जज' अपने आका की सेवा कर रहे हैं, जबकि एक अन्य पोस्ट में यह संकेत दिया गया कि दिल्ली पुलिस और जज, दोनों ही 'अपने मालिक के आदेशों का पालन' कर रहे हैं.

रत्ना सिंह के खिलाफ अर्जी में क्या दिया गया तर्क?

इसमें यह तर्क दिया गया कि ये बयान किसी न्यायिक आदेश की आलोचना की सीमा से कहीं आगे थे और इन्होंने पीठासीन अधिकारी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए. दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने किसी न्यायिक फैसले की जायज आलोचना और किसी न्यायिक अधिकारी पर बाहरी प्रभाव या गलत इरादों का आरोप लगाने के बीच अंतर को स्पष्ट किया.

'जज पर ऐसे आरोप से अदालत की गरिमा हो सकती है कम'

इसमें कहा गया है कि न्यायिक आदेशों की आलोचना की जा सकती है और अगर कोई व्यक्ति किसी आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे कानून के तहत उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करके उस आदेश के तर्क, उसकी वैधता को चुनौती देने का अधिकार है. इसमें ये भी कहा गया है कि जज पर ऐसे आरोप प्रथम दृष्टया अदालत की गरिमा को कम कर सकते हैं और न्याय व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं.

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