भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस ले लिया है. यह फैसला सत्ता संभालने के बाद लिया गया और इसके लिए अदालतों में जल्द सुनवाई की मांग की गई.

दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें 10 सालों से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को BJP के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था. सत्ता परिवर्तन के बाद BJP सरकार ने पूर्व सरकार की नीतियों और कानूनी रणनीतियों की समीक्षा की. इसी प्रक्रिया के तहत केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया.

मौजूदा दिल्ली सरकार की ओर से इस फैसले को प्रशासनिक स्थिरता और केंद्र- राज्य संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. BJP का तर्क है कि लगातार मुकदमों से शासन प्रभावित हो रहा था और विकास कार्यों में बाधा आ रही थी. इसकी आधिकारिक पुष्टि अधिकारियों ने 9 फरवरी को की है.

किन मुद्दों पर दर्ज थे मामले?

पूर्व आप सरकार द्वारा दर्ज किए गए ये मामले कई अहम प्रशासनिक और नीतिगत विवादों से जुड़े थे. इनमें शामिल प्रमुख रहे हैं- दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा विवाद, सेवा संबंधी मामलों में नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के क्रियान्वयन पर मतभेद, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के लिए वित्तपोषण और बजटीय अधिकारों को लेकर विवाद, दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की नियुक्ति का प्रश्न और यमुना नदी प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन पर असहमति. इन सभी मामलों ने आप सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनाए रखी थी.

कानूनी प्रक्रिया और आगे की दिशा

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने फरवरी 2025 में बीजेपी के सत्ता में आते ही इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके तहत संबंधित अदालतों में आवेदन दाखिल कर जल्द सुनवाई और मामलों की समाप्ति का अनुरोध किया गया. सरकार का मानना है कि इन मुकदमों को जारी रखने से प्रशासनिक ऊर्जा और संसाधनों की अनावश्यक खपत हो रही थी. पीटीआई के अनुसार, BJP सरकार अब केंद्र और उपराज्यपाल के साथ समन्वय बढ़ाकर शासन को अधिक सुचारू और विवादमुक्त बनाने पर जोर दे रही है. इस कदम को दिल्ली प्रशासन में नई कार्यशैली और सहयोगात्मक राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.