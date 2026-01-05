पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को EV में बदलने पर मिलेगी सब्सिडी, दिल्ली सरकार कर रही तैयारी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपनी आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 (Electric Vehicle Policy) के तहत पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलवाने (रेट्रोफिटिंग) पर मालिकों को सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है.

इसके मुताबिक पहले 1,000 वाहनों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह कदम उन मालिकों के लिए है जो अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप करने के बजाय इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प चुनना चाहते हैं.

प्रदूषण को कम करना है मकसद

प्रस्ताव अभी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया है और ये अभी केवल रिकमंडेशन है, कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे पब्लिक डोमेन में भी रखा जाएगा, जिस पर लोग, स्टेकहोल्डर्स अपनी राय देंगे. इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है.

योजना से ईवी की तरफ आकर्षित होंगे लोग

योजना के तहत पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलना आसान और सस्ता बनाकर अधिक लोग ईवी की ओर आकर्षित किए जाएंगे.