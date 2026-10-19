दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार सख्त, AI तकनीक से होगी निगरानी

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब तकनीक आधारित समाधानों पर जोर दे रही है. औद्योगिक उत्सर्जन से लेकर सड़क की धूल, पराली जलाने और ट्रैफिक जाम तक, प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर निगरानी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले 15 स्टार्टअप्स के साथ बैठक की. मकसद ऐसी तकनीकें विकसित करना है जिन्हें बड़े स्तर पर लागू करके प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके

नीति और तकनीक के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर

'साफ हवा में हिस्सेदारी, हम सभी की है जिम्मेदारी' अभियान के तहत हुई इस बैठक में प्रदूषण के नौ प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन, मनजिंदर सिंह सिरसा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

भूपेंद्र यादव ने स्टार्टअप्स के साथ सीधे संवाद को एक सक्रिय पहल बताया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नीति बनाने वालों और तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों के बीच दूरी कम करना है. उनके मुताबिक, इस तरह की बातचीत से नीतियों के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल प्रदूषण की निगरानी करना पर्याप्त नहीं है. निगरानी से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल नियमों के उल्लंघन का पता लगाने और समय रहते कार्रवाई करने के लिए भी होना चाहिए. इसके लिए ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) से मिलने वाले डेटा को औद्योगिक इकाइयों के संचालन संबंधी आंकड़ों के साथ जोड़ने की जरूरत बताई गई.

भूपेंद्र यादव के अनुसार, इन दोनों तरह के आंकड़ों का मिलान करने में AI अहम भूमिका निभा सकता है. इससे औद्योगिक इकाइयों में संभावित गड़बड़ियों की पहचान करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.

धूल, डीजल जनरेटर और ट्रैफिक पर भी नजर

बैठक में प्रदूषण के कई स्रोतों की पहचान और निगरानी के लिए तकनीकी समाधान पेश किए गए. इनमें औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करना, डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण का पता लगाना और वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्रों की जांच शामिल रही.

AI की मदद से प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट और औद्योगिक इकाइयों में नियमों के उल्लंघन की पहचान करने के साथ ट्रैफिक जाम का पता लगाने और उसका पूर्वानुमान लगाने पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा, पराली और खुले में बायोमास जलाने की घटनाओं पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए तकनीकी विकल्पों पर विचार किया गया.

कचरे के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी

प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति में पराली और निर्माण मलबे का प्रबंधन भी शामिल रहा. भूपेंद्र यादव ने पराली के संग्रहण और परिवहन की व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ उसे जैव ऊर्जा, ईंधन और खाद के उत्पादन में इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने की जरूरत बताई.

निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के पुनर्चक्रण, सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़क की धूल को नियंत्रित करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. इन कदमों का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.

बैठक में सामने आए समाधानों को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया गया. भूपेंद्र यादव ने कहा कि तकनीक के जरिए मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. सरकारी एजेंसियों और स्टार्टअप्स के बीच तालमेल से निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, नियमों का सख्ती से पालन कराने और कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

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