दिल्ली: अवैध दवाओं के कारोबार पर सरकार का शिकंजा, कई इलाकों में छापेमारी

दिल्ली सरकार ने अवैध और नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ शिंकजा कसा है. सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए राजधानी के बड़े दवा बाजारों में व्यापक कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने साफ संदेश दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी कड़ी में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस में विशेष निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया.

इस अभियान के दौरान ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीमों ने भागीरथ पैलेस इलाके में 27 थोक दवा विक्रेताओं के ठिकानों की गहन जांच की. जांच में 10 से अधिक दवा फर्म ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि नियमों की अनदेखी कर दवाओं की बिक्री आम लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है.

निरीक्षण के दौरान लिए गए सैंपल

निरीक्षण के दौरान सिरप, टैबलेट, दवाइयों, रूई (कॉटन) और सर्जिकल सामान समेत कुल 204 सैंपल लिए गए हैं. इन सैंपलों को गुणवत्ता जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में बिक रही दवाएं सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हैं. इसके अलावा एक दुकान पर बिना वैध लाइसेंस के मेडिकल डिवाइस और सर्जिकल सामान बेचते पाए जाने पर केस दर्ज किया गया है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में सदर बाजार के तेलीवाड़ा इलाके में देर रात छापा मारा गया था. यहां एक दवा कारोबारी के पास से बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी दवाएं तथा एंटी-फंगल क्रीम बरामद की गईं. जांच में सामने आया कि यह प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहा था और खरीद-बिक्री का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था.

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि नकली दवाओं की सप्लाई दिल्ली से बाहर, अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों तक की जा रही थी. इस मामले की जानकारी संबंधित राज्यों के ड्रग्स कंट्रोल विभागों को भी दे दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नकली और अवैध दवाओं के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आगे भी पूरे दिल्ली में ऐसे सघन अभियान और छापेमारी जारी रहेंगी.

गौरतलब है कि देशभर में नकली दवाओं का कारोबार एक गंभीर समस्या रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार नकली दवाएं न केवल इलाज को बेअसर बनाती हैं, बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित होती हैं.

ऐसे में दिल्ली सरकार की यह कार्रवाई आम लोगों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है. सरकार का कहना है कि सुरक्षित, असरदार और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं हर नागरिक तक पहुंचें, यही इस सख्ती का मकसद है.