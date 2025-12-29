हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के व्यापारियों को 4 महीने में मिला 915 करोड़ GST रिफंड! MSME में भी बिना गारंटी मिलेगा कर्ज

दिल्ली के व्यापारियों को 4 महीने में मिला 915 करोड़ GST रिफंड! MSME में भी बिना गारंटी मिलेगा कर्ज

Delhi News: CM रेखा गुप्ता ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि बीते 4 महीनों में राजधानी के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (28 दिसंबर) को एक बार फिर साफ किया कि उनकी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि बीते चार महीनों में राजधानी के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया गया है. सरकार का मकसद है कि कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिले और दिल्ली में व्यापार करना आसान हो.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के शताब्दी समारोह में बोल रही थीं. उन्होंने बताया कि सरकार उद्यम विकास को रफ्तार देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर लगातार काम कर रही है.

आने वाले समय में दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. उनके मुताबिक, मजबूत उद्योग ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होता है.

10 महीनों में कई बड़े सुधार लागू

सीएम गुप्ता ने कहा कि महज 10 महीनों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई अहम सुधार किए गए हैं. लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है. इससे अब उद्योगों को मंजूरी लेने में कम समय लगेगा और काम तेजी से आगे बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली का पहला व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है. इसके जरिए व्यापारी और औद्योगिक संगठन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ संवाद बढ़ाकर व्यावहारिक समाधान निकालने में विश्वास रखती है.

एमएसएमई को बिना गारंटी कर्ज की सुविधा

सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को राहत देते हुए 10 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋण की व्यवस्था की है. इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्तीय मजबूती देना है ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें.

मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी विभाग को फेसलेस सिस्टम अपनाने और रिफंड प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. इसका नतीजा यह रहा कि चार महीनों में ही 915 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया जा सका.

इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई विधायक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
हेल्थ
Young Women Health Issues: चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
यूटिलिटी
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
नौकरी
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget