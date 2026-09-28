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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExplained: दिल्ली का विंटर पॉल्यूशन प्लान कैसे बदलेगा आपकी दिनचर्या? खुशी मनाएं या गम

Explained: दिल्ली का विंटर पॉल्यूशन प्लान कैसे बदलेगा आपकी दिनचर्या? खुशी मनाएं या गम

दिल्ली सरकार के नए नियम सख्त हैं, लेकिन दम घोंटने वाली हवा से निपटने के लिए शायद इसी सख्ती की जरूरत थी. साफ हवा कोई एक चीज से नहीं, सबके मिलकर किए गए काम से मिलेगी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 28 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने विंटर पॉल्यूशन के लिए पहली बार पहले से ही एक स्थायी और ठोस प्लान नोटिफाई कर दिया है. इस बार सरकार ने हवा खराब होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1 नवंबर 2026 से ही सख्त नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है. अब दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए 'रिएक्टिव' नहीं, 'प्रोएक्टिव' अंदाज अपनाया जा रहा है. इसमें वर्क फ्रॉम होम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और पार्किंग चार्जेस जैसे बड़े फैसले शामिल हैं. एक-एक करके समझते हैं कि आपकी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा...

सबसे पहले जानिए ये प्लान आखिर है क्या?

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दिल्ली सरकार ने 28 सिंतबर 2026 को विंटर पॉल्यूशन प्लान का ऐलान किया. इसके तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये नियम अपने आप लागू हो जाएंगे. ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के जैसे चलेगा. अब आप सोचेंगे कि GRAP तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) चलाता है, जिसमें AQI के हिसाब से स्टेज 1 से 4 तक पाबंदियां लगती हैं. लेकिन इस नए विंटर प्लान की खास बात ये है कि इसमें कई पाबंदियां AQI देखे बिना ही लागू हो जाएंगी.

अब आते हैं आपकी दिनचर्या पर असर पर

1. ऑफिस जाना: अब हफ्ते में कुछ दिन घर से काम

1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑफिसों में 50% स्टाफ ही ऑफिस आएगा, बाकी घर से काम करेंगे. यानी अगर आपके ऑफिस में 100 लोग हैं, तो एक दिन में सिर्फ 50 लोग ही बैठेंगे.

हेल्थकेयर, पुलिस, बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी जैसी जरूरी सेवाओं को इससे छूट है. प्राइवेट कंपनियों को भी सलाह दी गई है कि वो कर्मचारियों के लिए कारपूलिंग, राइड-शेयरिंग और कॉमन बस जैसे ऑप्शन निकालें.

ऑफिस टाइमिंग में भी बदलाव होगा. MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक. इसका मकसद है कि सड़कों पर भीड़ अलग-अलग वक्त पर बंट जाए, ताकि एक ही टाइम पर सब न निकलें.

2. गाड़ी चलाना: पार्किंग महंगी, बाहर की गाड़ियों पर रोक

अगर आप अपनी गाड़ी से ऑफिस या मार्केट जाते हैं, तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए. 1 नवंबर 4 महीनों तक ऑथराइज्ड पार्किंग में चार्जेस दोगुने हो जाएंगे. एक राहत की बात है कि दिल्ली मेट्रो (DMRC) की पार्किंग में ये बढ़ोतरी नहीं होगी, ताकि लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते रहें और 'पार्क एंड राइड' को बढ़ावा मिले.

गाड़ियों पर भी नकेल कसी जाएगी. 4 महीनों तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी गाड़ियां नहीं घुस पाएंगी, जो BS-VI एमिशन नॉर्म्स पूरा नहीं करतीं. यानी पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए दिल्ली की सड़कें बंद हो जाएंगी. CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट मिलेगी.

इसके अलावा 'नो PUCC, नो फ्यूल' पॉलिसी भी सख्ती से लागू होगी. यानी बिना वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.

3. कंस्ट्रक्शन: नवंबर से ही बंद, दिसंबर में पूरी तरह ठप

अगर आप घर बनवा रहे हैं या किसी बिल्डिंग के काम से जुड़े हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. 1 नवंबर से तक धूल उड़ाने वाली डेमोलिशन और बाहर की सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक रहेगी.

10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन बैन रहेगा. सिर्फ इमरजेंसी सरकारी कामों को छोड़कर.

क्या इनका कोई साइड इफेक्ट भी है?

हां, बिल्कुल. कंस्ट्रक्शन बंद होने से डेली-वेज कामगारों पर सीधा असर पड़ता है. इस वजह से सरकार ने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में 10 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है. यह DBT के जरिए सीधे ट्रांसफर होगा.

वर्क फ्रॉम होम की वजह से कई ऑफिसों में प्रोडक्टिविटी को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड के बाद डिजिटल तैयारी बेहतर हुई है, इसलिए काम चल सकता है. हालांकि, बार-बार इमरजेंसी शटडाउन से ये साफ होता है कि दिल्ली को स्थायी हल चाहिए, सिर्फ हर साल आग बुझाने वाले उपाय नहीं.

तो कुल मिलाकर, ये प्लान कितना कारगर है?

दिल्ली की हवा हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच खराब होती है. पिछले कुछ सीजन्स में देखा गया है कि 120 दिनों की विंटर पीरियड में से करीब 40 दिन GRAP 3 या 4 की पाबंदियां लगी रहती हैं. एक-तिहाई से ज्यादा वक्त सख्त पाबंदियों में गुजरता है.

अब सरकार ने पहले से प्लान बनाकर और सख्त नियमों को पहले ही लागू करके ये कोशिश की है कि इस बार हालात उतने न बिगड़ें.

असल में ये प्लान सिर्फ प्रदूषण रोकने का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट भी है. इसमें ऑफिस कल्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक साथ बदलने की कोशिश है. सवाल ये है कि क्या लोग इसे अपनाएंगे? क्योंकि जब तक आम आदमी नहीं मानेगा, सिर्फ सरकारी आदेश से हवा साफ नहीं होगी.


Explained: दिल्ली का विंटर पॉल्यूशन प्लान कैसे बदलेगा आपकी दिनचर्या? खुशी मनाएं या गम

ये नियम सख्त हैं, लेकिन दम घोंटने वाली दिल्ली की हवा से निपटने के लिए शायद इसी सख्ती की जरूरत थी. फिलहाल, हम सबको इनका पालन करना होगा, क्योंकि साफ हवा कोई एक चीज से नहीं, सबके मिलकर किए गए काम से मिलेगी.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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