दिल्ली: फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट से चलता था करोड़ों की ठगी का खेल, 4 आरोपी गिरफ्तार

राजधानी में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. इंटर स्टेट सेल ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला को कानूनी प्रावधानों के तहत पाबंद किया गया है. यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और लोगों को फर्जी शेयर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर ठग रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित से करीब 45.25 लाख रुपये की ठगी की गई. ठगों ने पहले उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स और व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए संपर्क किया और ज्यादा मुनाफे का लालच देकर मोबाइल में फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवा दिया.

अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए पैसे

इसके बाद पीड़ित से एक महीने के अंदर 15 ट्रांजैक्शन के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए. जब पीड़ित ने पैसा निकालने की कोशिश की तो व्हाट्सऐप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट और ऐप सब बंद हो गए. जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों की डिटेल खंगाली और पता चला कि ठगी की रकम कई म्यूल अकाउंट के जरिए घुमाई गई.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस तकनीकी निगरानी और फाइनेंशियल ट्रेल से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली में छापेमारी की गई. जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों के जरिए चलता था. आरोपी व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर नकली मुनाफे के स्क्रीनशॉट और फर्जी गवाही दिखाते थे, जिससे लोग ज्यादा पैसा निवेश करें.

दिल्ली पुलिस दूसरे आरोपियों की कर रही तलाश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, छह सिम कार्ड और कई बैंक खातों की जानकारी बरामद हुई है. पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह का संपर्क एक हैंडलर मैक्स से टेलीग्राम के जरिए था, जो म्यूल अकाउंट और ओटीपी एक्टिवेशन का इंतजाम करता था. पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है.