दिल्ली के 5-स्टार होटल पर केस दर्ज, महिला ने जहरीले खाने का आरोप, फूड पॉजनिंग का दावा

राजधानी दिल्ली के बारहखंभा रोड स्थित एक पांच सितारा होटल के खिलाफ एक महिला ने भोजन विषाक्तता का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि होटल से मंगाया गया खाना खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, 33 वर्षीय महिला के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायत मिलने के बाद एक महिला सब-इंस्पेक्टर समेत पुलिस की टीम होटल की 12वीं मंजिल पर स्थित महिला के कमरे में पहुंची और मामले की जांच की.

महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज

महिला की पहचान दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके की रहने वाली के रूप में हुई है. उसने पुलिस को बताया कि वह 20 जनवरी को होटल में ठहरने आई थी और उसकी बुकिंग 31 जनवरी तक की थी. महिला ने बताया कि 24 जनवरी को उसने होटल के एक रेस्तरां से खाना मंगवाया था. खाना खाने के कुछ ही समय बाद उसे बेचैनी, उलझन और तबीयत खराब होने जैसी शिकायतें होने लगीं.

हालत बिगड़ने पर महिला ने पीसीआर को कॉल किया. जिसके बाद उसे तुरंत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा और प्राथमिक इलाज किया.

रिपार्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस टीम ने महिला के कमरे की तलाशी के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ सहित कुल 16 वस्तुएं जब्त की हैं. इन सभी नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

