दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का पहला ट्रायल स्थगित, जानें क्या है वजह?
Delhi Artificial Rain: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से मौसम साफ रहने की पुष्टि के बाद ये ट्रायल किसी भी दिन किया जा सकता है.
दिल्ली में कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) का पहला ट्रायल स्थगित कर दिया गया, जबकि इस प्रयोग के लिए ‘क्लाउड-सीडिंग’ उपकरणों से लैस एयरक्राफ्ट मेरठ में तैयार खड़ा है. मौसम की खराब स्थिति के कारण ये ट्रायल स्थगित किया गया है. अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार (07 अक्टूबर) को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार होते ही ट्रायल किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों और कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की एक तकनीकी टीम के साथ सोमवार को एयरक्राफ्ट का निरीक्षण किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण के लिए जरूरी सभी सिस्टम मौजूद हैं.
मौसम साफ रहने पर किसी भी दिन ट्रायल- सिरसा
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ''भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से मौसम साफ रहने की पुष्टि के बाद ये ट्रायल किसी भी दिन किया जा सकता है. जैसे ही हमें संकेत मिलेगा कि बारिश नहीं होगी, ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा.” वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण राष्ट्रीय राजधानी में रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण इस हफ्ते के लिए निर्धारित पहला ‘क्लाउड-सीडिंग’ परीक्षण स्थगित कर दिया गया.
'हम शुष्क और स्थिर मौसम में प्रयोग करना चाहते'
मंत्री ने आगे कहा, ''मौजूदा नमी और प्राकृतिक वर्षा के कारण परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. हम सटीक नतीजे प्राप्त करने के लिए शुष्क और स्थिर मौसम की स्थिति में प्रयोग करना चाहते हैं. हालांकि बारिश का पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा चुका था, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रयोग वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से किया जाए.”
वायु प्रदूषण से निपटना हमारा मकसद- मनजिंदर सिंह सिरसा
उन्होंने ये भी कहा, “हमारा मकसद गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने और सर्दियों के महीनों में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ‘क्लाउड-सीडिंग’ की व्यवहार्यता का पता लगाना है. दिल्ली सरकार, आईआईटी-कानपुर के सहयोग से आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटी है, ताकि अधिक प्रदूषण वाली अवधि में प्रदूषक तत्वों को कम किया जा सके और धुंध को कम करने में ‘क्लाउड-सीडिंग’ की क्षमता का आकलन किया जा सके.
