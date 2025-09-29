दिल्ली के नरेला इलाके में 14 सितंबर को एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हुई फायरिंग और पाँच करोड़ की फ़िरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सप्लायर मुख्य हमलावर और फाइनेंशियल मददगार शामिल है. दिल्ली पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई चोरी की मोटरसाइकिल है हथियार और मोबाइल फोन भी बरामद किए.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना वाली रात दो बदमाश बाइक पर सवार होकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुँचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में ऑफिस के मालिक राजेश कौशिक घायल हो गए. मौके से चार कारतूस बरामद हुए. इसके तुरंत बाद पीड़ित को एक फोन आया जिसमें 5 करोड़ रुपये देने की धमकी दी गई थी.

दिल्ली पुलिस @dcp_outernorth की टीम ने ₹5 करोड़ की रंगदारी की मांग करने वाले 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार



अपराधियों ने प्रोपर्टी डीलर के ऑफिस पर फ़ायर की और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी



SHO/नरेला इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह व I/C स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार के… pic.twitter.com/cpTqXvV9Ew — Delhi Police (@DelhiPolice) September 29, 2025

दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की गंभीरता देखते हुए नरेला थाने और स्पेशल स्टाफ की कई टीमें गठित की गईं. सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर 18 सितंबर को तीन आरोपी दिनेश, सौरव और हेमंत उर्फ अक्षय को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद 26 सितंबर को तीन और आरोपी आशीष त्यागी उर्फ काला, वंश मलिक और राहुल उर्फ पिस्टल पकड़े गए. उसी दिन दो और आरोपी संदीप उर्फ सैनी और सचिन को भी धर दबोचा गया.

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा

दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़े गए बदमाशो के पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरी साजिश कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित भाई जौरा ने रची थी. राहुल उर्फ पिस्टल के जरिए शूटरों को संपर्क कराया गया और उन्हें लाखों रुपये देने का लालच दिया गया. आरोपियों ने होटल में ठहरकर योजना बनाई और सिग्नल ऐप से मास्टरमाइंड जौरा से निर्देश लेते रहे. बरामदगी में दो बाइक, हेलमेट, चोरी की मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन मिले हैं.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी हुई है. वही दिल्ली पुलिस इस मामले में शामिल और भी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले में और भी बदमाशों की गिरफ्तारी हो सकती है.