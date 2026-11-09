दिवाली के बाद दिल्ली बनी गैस चैंबर! PM 10 का स्तर 3000 के पार

राष्ट्रीय राजधानी में बीती रात (08 नवंबर) को दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके बाद दिल्ली एक तरह से गैस चैंबर बन गई. आज (09 नवंबर) सुबह दिल्ली में आसमान में हर तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आया. एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया है कि दीपावली में पटाखे जलने के बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में दिल्ली के कई इलाकों में PM 10 प्रदूषण का स्तर 1000 से लेकर 3000 तक पहुंच गया.

पड़ताल में ये भी सामने आया कि भारत सरकार की सीपीसीबी ने जिस समय दिल्ली में PM 10 अपने प्रचंड स्तर पर था उस समय का डेटा अपने ऐप पर जारी नहीं किया और सीधा उस समय का डेटा दिखाया जब PM 10 का स्तर 500 के नीचे चला गया.

दिल्ली में कहां कितना रहा PM 10 प्रदूषण का स्तर?

DPCC के आकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में रात 12 बजे PM 10 प्रदूषण का स्तर 3 हजार पार कर गया और रात 2 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 3 हजार 490 पर था. लुटियंस दिल्ली में स्थित मंदिर मार्ग पर PM 10 रात 2 बजे दो हजार क्रॉस करके 2 हज़ार 506 तक पहुंच गया तो वहीं सुबह 4 बजे अपने उच्चतम स्तर 3 हजार 124 पर दर्ज हुआ.

इसके साथ ही पटपड़गंज में रात 12 बजे PM 10 का स्तर 2 हजार 889 था. नजफगढ़ में PM 10 का स्तर रात 2 बजे अपने उच्चतम स्तर 2 हज़ार 59 पर था, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर रात 2 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 1900 पर था, सोनिया विहार में रात 12 3 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 1700 पर था. विवेक विहार में रात 12 बजे और 2 बजे PM 10 का स्तर 1185 था.

दिल्ली में AQI का स्तर क्या रहा?

राजधानी दिल्ली में आज सुबह साढ़े 8 बजे AQI बेहद खराब श्रेणी में 368 था. उस वक्त काम कर रहे 59 में से 54 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आकड़ों के मुताबिक 15 स्टेशन पर AQI गंभीर श्रेणी में यानी 400 के पार दर्ज हुआ. यह आंकड़ा सुबह 8 बजे दर्ज हुआ था. वहीं 35 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI सुबह 8 बजे बेहद ख़राब श्रेणी में 300 से ज्यादा रहा. वहीं सिर्फ 4 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली कैंट, इग्नू, मैदान गढ़ी और अरबिंदो मार्ग पर AQI खराब श्रेणी में 250 के पार दर्ज हुआ था.

पर्यावरण विशेषज्ञ ने PM 10 स्तर बढ़ने की क्या वजह बताई?

सुबह 8 बजे दिल्ली का अक्षरधाम का इलाका गैस चैम्बर में तब्दील था. सिर्फ 50 मीटर विजिबिलिटी और अक्षरधाम मंदिर जहरीली धुंध की चादर में दिखायी तक नहीं दे रहा था. पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ मनु सिंह के मुताबिक देर रात राजधानी दिल्ली में 3 हजार तक PM 10 के जाने का प्रमुख कारण दीपावली से पहले से रुकी हुई हवा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय से ज्यादा समय तक पटाखे दागने और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली है.

PM 10 के पीक आकड़े ऐप पर क्यों नहीं?

जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) अपने मॉनिटरिंग स्टेशन पर PM 10 के पीक आकड़े दिखा रही है, जब आकड़े 3 हजार, 2 हजार और 1 हजार पार हो रहे हैं तो भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने डीपीसीसी के इन्हीं AQI मॉनिटरिंग सेंटरों के पीक आकड़ों को अपनी समीर ऐप पर नहीं दिखा रही है. जब पीएम 10 का स्तर 500 के नीचे हो रहा है तब ही ऐप पर दिख रहा है.

पर्यावरण विशेषज्ञ ने PM 10 के आंकड़ों पर उठाए सवाल

CPCB ने समीर ऐप पर रात 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का PM 10 का डेटा नहीं दिखाया और 8 बजे के बाद सीधा सुबह 6 बजे का डेटा ऐप पर दिखाया. CPCB की ओर से DPCC के मॉनिटरिंग स्टेशनों के पीक समय के आकड़ों को अपनी ऐप पर ना दिखाने पर पर्यावरण विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार ऐसे प्रदूषण के समय पर भी लोगों के स्वास्थ्य की जगह सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है.

डीपीसीसी ने भी PM 10 के 1 हजार से लेकर 3 हजार पार आकड़े आज (09 नवंबर) दोपहर 1 बजे अपडेट किए थे और उससे पहले केवल 995 PM 10 के लेवल तक का पीक दिखाया था लेकिन दोपहर 1 बजे DPCC ने प्रति घंटे के आकड़े जारी करके दिल्ली में बीती रात PM 10 प्रदूषण स्तर के भयावह आकड़े सामने ले आए.

PM 10 का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को मापने का बड़ा पैमाना है और कुल AQI में PM2.5, NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃ और Pb जैसे आठ प्रदूषकों के स्तर को शामिल किया जाता है जिसमें PM 10 और PM 2.5 की सब इंडेक्स कुल AQI में सबसे बड़ा रोल निभाती है.

स्वास्थ्य को लेकर बड़ा खतरा!

PM 10 बड़े प्रदूषण तत्व होते हैं और इसे 10 माइक्रोमीटर आकार का प्रदूषक कण कहते हैं जो सांस के साथ नाक और गले में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों तक पहुंच तक इंसान को बेहद बीमार कर सकते हैं. WHO के मुताबिक आसमान में PM 10 के प्रदूषण का स्तर एक दिन में 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सीपीसीबी के मुताबिक एक दिन में आसमान में PM 10 के प्रदूषण का स्तर 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन राजधानी दिल्ली में कल रात PM 10 का स्तर WHO के पैमाने से 26 गुना से लेकर 77 गुना तक था और CPCB के पैमाने से 11 गुना से लेकर 34 गुना तक था.

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