दिल्ली में हॉटस्पॉट पहचान और क्विक एक्शन से मिली बड़ी कामयाबी, आग के मामलों में आई कमी

राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं हर साल हजारों की संख्या में सामने आती हैं, लेकिन हालिया आंकड़ों में थोड़ी राहत जरूर दिखी है. बीते एक साल में आग से जुड़ी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, हालांकि नुकसान और जोखिम अब भी गंभीर बना हुआ है.

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच फायर कंट्रोल रूम को कुल 36,877 कॉल्स प्राप्त हुईं. इनमें से 20,379 कॉल्स सीधे आग लगने की घटनाओं से संबंधित थीं. यह आंकड़ा बताता है कि राजधानी में आग की घटनाएं अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

पिछले साल के मुकाबले राहत के संकेत

जानकारी के अनुसार, इन घटनाओं में 84 लोगों की जान चली गई, जबकि 585 लोग घायल हुए. हालांकि यह संख्या पिछले साल की तुलना में कुछ कम है, लेकिन फिर भी यह चिंता का विषय बनी हुई है. साल 2024-2025 में आग की घटनाएं ज्यादा थीं. उस दौरान 21,686 स्थानों पर आग लगी थी, जिसमें 90 लोगों की मौत हुई थी और 704 लोग घायल हुए थे. मौजूदा आंकड़े इस दिशा में हल्की सुधार की ओर इशारा करते हैं.

13 साल बाद फिर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस

सूत्रों के अनुसार, 2013 के बाद पहली बार दमकल विभाग ने फायर सर्विस वीक के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के साथ विस्तृत जानकारी साझा की. इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला.

दिल्ली में 100 फायर हॉटस्पॉट चिह्नित

फायर सर्विस के प्रिंसिपल डायरेक्टर ए, नेदुचेझियान और चीफ फायर ऑफिसर ए.के मलिक ने बताया कि राजधानी में 100 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहां आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है. इन इलाकों में विशेष निगरानी और तैयारी की जा रही है.

क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की तैनाती बढ़ाने की योजना

लक्ष्य रखा गया है कि पीसीआर की तरह ही फायर सर्विस के क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को कम से कम 171 लोकेशन्स पर तैनात किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

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इस साल की थीम में स्कूल और अस्पताल पर खास फोकस

इस वर्ष फायर सर्विस वीक की थीम सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है. इसके तहत सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है.

जागरूकता अभियान स्कूल से बाजार तक पहुंचेगा

अग्नि सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों, अस्पतालों, दफ्तरों, बाजारों और जेड क्लस्टर जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे. इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सतर्क और तैयार करना है.

स्टाफ की कमी दूर करने के लिए नई भर्तियां और ट्रेनिंग

कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 39 नए फायर ऑपरेटर्स को शामिल किया गया है. इसके अलावा 412 ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया है. 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को 29 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है, जबकि 125 से अधिक अधिकारियों को नागपुर स्थित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.

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