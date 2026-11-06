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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक

दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में आग का तांडव, गफ्फार में 45 दुकानें जलीं, कहीं गोदाम खाक

दिवाली से पहले दिल्ली में आग की दो बड़ी घटनाएं सामने आईं. गांधी नगर में कपड़ों के गोदाम और करोल बाग की गफ्फार मार्केट में आग लगी. हादसे में 45 दुकानें प्रभावित हुईं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 11:39 AM (IST)
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दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. गांधी नगर के शांति मोहल्ला स्थित कपड़ों के गोदाम में आग लग गई, वहीं करोल बाग के गफ्फार मार्केट में भी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. दोनों घटनाओं में दमकल विभाग की टीमों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी घटना में जनहानि की सूचना नहीं है.

शाहदरा के गांधी नगर इलाके में शुक्रवार सुबह कपड़ों के एक गोदाम में आग लग गई. घटना शांति मोहल्ला की गली नंबर 3 और 6 के आसपास की बताई गई है. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह करीब 8 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया.

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स्थानीय निवासी अनिल वर्मा के मुताबिक, आग अचानक लगी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि शांति मोहल्ले की गलियों में बड़ी संख्या में कपड़ों के गोदाम हैं. आग दिखाई देने के बाद आसपास के लोगों को तुरंत इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोदाम के अंदर कोई व्यक्ति नहीं फंसा था और आसपास के सभी लोग सुरक्षित हैं.

गफ्फार मार्केट में 40-45 दुकानें आग की चपेट में

दूसरी घटना दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट से सामने आई, जहां दुकानों में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग के मंडलीय अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि उन्हें रात करीब 1:30 बजे चेन वाली गली में आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआत में दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी बुलाया गया.

मुकेश वर्मा के मुताबिक, आग मध्यम श्रेणी की थी और इसकी चपेट में करीब 40 से 45 दुकानें आ गई थीं. इस अभियान में कुल 27 दमकल गाड़ियां और करीब 125 दमकलकर्मी लगाए गए. काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग एक बैटरी की दुकान में लगी थी और इसके बाद ऊपर की मंजिलों तक फैल गई.

संकरी गलियों के कारण दमकलकर्मियों को हुई परेशानी

गफ्फार मार्केट में आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती संकरी गलियां रहीं. यहां दुकानों की संख्या अधिक होने और रास्ते संकरे होने के कारण दमकलकर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी.

अधिकारी के मुताबिक, आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लगाया गया था. राहत की बात यह रही कि इस घटना में भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली.

दिवाली से पहले आग की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे समय में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आग लगने की घटनाएं सामने आना चिंता बढ़ाने वाला है. गांधी नगर में कपड़ों के गोदाम और गफ्फार मार्केट में दुकानों में लगी आग ने एक बार फिर घनी आबादी वाले व्यावसायिक इलाकों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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इन दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम हैं. ऐसे में आग लगने की स्थिति में नुकसान का खतरा काफी बढ़ जाता है. फिलहाल दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इन हादसों ने त्योहार से पहले बाजारों और गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की जरूरत जरूर बता दी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:39 AM (IST)
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