दिल्ली के नरेला की मिल में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दाल मिल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग बुझाने का काम जारी है. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं. दिल्ली फायर सर्विस को आज (18 अक्टूबर) सुबह करीब सवा ग्यारह बजे एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर पारस कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 11:10 बजे एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली. शुरुआत में चार-पांच दमकल गाड़ियां भेजी गईं. बाद में बचाव कार्य का दायरा बढ़ाया गया और अभी मौके पर 9-10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं. आग पूरी तरह बुझा दी गई है और फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है."

#WATCH | Delhi: Delhi Fire Service Assistant Divisional Officer Paras Kumar says, "The Delhi Fire Service received a call around 11.10 AM regarding a fire inside a factory. Initially, four to five fire tenders were dispatched. The response was subsequently scaled up, and currently, nine to ten fire tenders are at the scene. The fire has been completely extinguished, and the cooling-down process is currently underway." — ANI (@ANI) October 18, 2026

आग से भारी नुकसान की आशंका!

जानकारी के मुताबिक आग दाल मिल की ग्राउंड फ्लोर के अलावा पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई थी. यहां बड़ी मात्रा में दाल और अन्य सामान रखे हुए थे. आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गईं थी. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दिल्ली के मौजपुर इलाके में रेस्तरां में लगी थी आग

इससे पहले नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के मौजपुर इलाके में मंगलवार (14 अक्टूबर) एक रेस्तरां में अचानक आग लग गई थी. जानकारी के मुताबिक जाफराबाद मेन रोड स्थित एक रेस्तरां के किचन में आग लगने के बाद अंदर धुआं भर गया था. इसके बाद वहां पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों के साथ पहली मंजिल की खिड़की से नीचे कूदने लगे. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

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