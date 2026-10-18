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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के नरेला की मिल में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

दिल्ली के नरेला की मिल में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर पारस कुमार ने बताया कि DFS को सुबह करीब 11:10 बजे एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थे, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दाल मिल की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग बुझाने का काम जारी है. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं. दिल्ली फायर सर्विस को आज (18 अक्टूबर) सुबह करीब सवा ग्यारह बजे एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी. किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर पारस कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 11:10 बजे एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली. शुरुआत में चार-पांच दमकल गाड़ियां भेजी गईं. बाद में बचाव कार्य का दायरा बढ़ाया गया और अभी मौके पर 9-10 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं. आग पूरी तरह बुझा दी गई है और फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है."

आग से भारी नुकसान की आशंका!

जानकारी के मुताबिक आग दाल मिल की ग्राउंड फ्लोर के अलावा पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई थी. यहां बड़ी मात्रा में दाल और अन्य सामान रखे हुए थे. आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गईं थी. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

दिल्ली के मौजपुर इलाके में रेस्तरां में लगी थी आग

इससे पहले नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के मौजपुर इलाके में मंगलवार (14 अक्टूबर) एक रेस्तरां में अचानक आग लग गई थी. जानकारी के मुताबिक जाफराबाद मेन रोड स्थित एक रेस्तरां के किचन में आग लगने के बाद अंदर धुआं भर गया था. इसके बाद वहां पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों के साथ पहली मंजिल की खिड़की से नीचे कूदने लगे. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 18 Oct 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
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