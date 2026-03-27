Delhi News: दिल्ली में 486 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी, भारत मंडपम में साइन होगा MoU
Delhi Film City: दिल्ली में 486 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी. भारत मंडपम में केंद्र, दिल्ली सरकार और प्रसार भारती के बीच MoU साइन होगा. जिससे रोजगार और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा.
दिल्ली अब फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में बड़ी छलांग लगाने जा रही है. दिल्ली में अब जल्द ही फिल्म सीटी बनेगी. इसके लिए केंद्र सरकार करीब 486 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार को देने जा रही है. इस जमीन पर फिल्म शूटिंग, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, स्टूडियो और पोस्ट प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे दिल्ली में फिल्म और मनोरंजन से जुड़े हजारों लोगों को काम मिलेगा.
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर आज समझौता हो गया है. यह कार्य दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान किया जाएगा. भारत मंडपम में दिल्ली सरकार और प्रसार भारती के बीच एमओयू यानी समझौता पत्र पर दस्तखत होंगे.
प्रसार भारती उपलब्ध कराएगी जमीन
सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिल्म सिटी के लिए दी जाने वाली जमीन प्रसार भारती की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी. इस जमीन पर बड़े-बड़े शूटिंग फ्लोर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग सेंटर, फिल्म स्कूल और कलाकारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं. इसके साथ ही यहां छोटे कलाकारों, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी काम के नए मौके बनेंगे.
कलाकारों को दिल्ली में ही मिलेगी शूटिंग की सुविधा
दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी फिल्मों और सीरियल की शूटिंग के लिए लोगों को नोएडा, मुंबई या हैदराबाद जाना पड़ता है. दिल्ली में जगह और सुविधाएं नहीं होने के कारण कई निर्माता यहां शूटिंग नहीं कर पाते. नई फिल्म सिटी बनने के बाद दिल्ली में ही शूटिंग की पूरी सुविधा मिलेगी. इससे दिल्ली की पहचान सिर्फ राजनीति और कारोबार की राजधानी के रूप में नहीं, बल्कि फिल्म और कला के बड़े केंद्र के रूप में भी होगी. दिल्ली में इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है. यह फेस्टिवल 25 मार्च से 31 मार्च तक भारत मंडपम में हो रहा है. इसमें भारत और विदेशों की 125 से ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कार्यक्रम के दौरान फिल्म सिटी को लेकर बड़ा ऐलान होने जा रहा है.
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फिल्म सिटी बनने से लोगों को मिलेगा रोजगार
दिल्ली के आसपास पहले से नोएडा फिल्म सिटी मौजूद है, जहां कई टीवी चैनल और प्रोडक्शन हाउस काम करते हैं. लेकिन दिल्ली में अब तक अपनी अलग फिल्म सिटी नहीं थी. इसलिए लंबे समय से ऐसी मांग उठ रही थी कि राजधानी में भी फिल्म और टीवी उद्योग के लिए अलग जगह बनाई जाए. नोएडा फिल्म सिटी बनने के बाद वहां कई चैनलों और प्रोडक्शन कंपनियों को फायदा हुआ था. अब दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि नई फिल्म सिटी बनने से राजधानी में भी रोजगार और कारोबार बढ़ेगा.
भारत मंडपम में होने वाला यह समझौता दिल्ली की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. अगर योजना तय समय पर पूरी हुई तो आने वाले कुछ साल में दिल्ली देश के बड़े फिल्म केंद्रों में शामिल हो सकती है.
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