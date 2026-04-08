दिल्ली: महिला पुलिस की सतर्कता ने बचाई नाबालिग की जान, नौकरी के बहाने बेचने की थी तैयारी

दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में महिला पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई. कमला मार्केट थाना क्षेत्र में महिला चौकी की पेट्रोलिंग टीम ने 17 साल की नाबालिग लड़की को सुरक्षित बचा लिया और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 10.00 बजे एसएन मार्ग चौकी की प्रभारी एसआई किरण सेठी, महिला कांस्टेबल खुशबू और पूजा, इलाके में गश्त कर रही थीं. इसी दौरान एक घबराई हुई नाबालिग लड़की उनके पास पहुंची और मदद मांगी. लड़की ने बताया कि वह बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है और 14 मार्च को घर में विवाद के बाद घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी.

यहां उसके दोस्त के जानकार शिवजी दास ने उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिसीव किया और अपने नेहरू विहार स्थित घर ले गया. लड़की वहां 15 मार्च से 2 अप्रैल तक घरेलू काम के बहाने रह रही थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के घर से बाहर होने का फायदा उठाकर उसके साथ गलत हरकतें कीं और किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी.

नाबालिग को बेचने की तैयारी कर रहा था आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 अप्रैल को आरोपी उसे एस.एन. मार्ग इलाके में लेकर आया और पार्किंग में इंतजार करने को कहा. उसने लड़की से कहा कि वह अपने दोस्त से मिलकर उसके लिए नौकरी का इंतजाम करेगा. इसी दौरान लड़की को माहौल संदिग्ध लगा और उसने वहां से गुजर रही महिला पुलिस टीम को इशारा कर मदद मांगी.

पुलिस ने तुरंत लड़की को सुरक्षित किया और आरोपी को मौके पर पकड़ लिया. जांच के दौरान पास की एक दुकान से पता चला कि आरोपी लड़की को बेचने के लिए किसी से सौदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के समय पर पहुंचने से उसकी योजना विफल हो गई.

दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू कर मामला किया दर्ज

इस मामले में कमला मार्केट थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, जहां से उसे फिलहाल एक शेल्टर होम में रखा गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवजी दास के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली के नेहरू विहार, दयालपुर में रह रहा था.